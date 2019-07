Brianda de Alba: de la moda a la ilustración

Un libro de ilustraciones "mágico", así es el nuevo proyecto de Brianda Fitz James Stuart, la nieta más creativa de la recordada duquesa de Alba, que con el título de Mi universo re-creativo presenta un compendio de dibujos que conectan con su imaginario, donde situaciones cotidianas convergen con seres oníricos.

Brianda Fitz James Stuart (Madrid, 1984) siempre había estado ligada al mundo artístico, tanto por su formación en moda como por su posterior labor como diseñadora de estampados, aunque según confiesa, siempre había necesitado hacer algo que le permitiese expresarse de forma creativa: "cuando trabajaba en la moda siempre trataba de hacer cosas más creativas orientadas a la estampación", explica.

La artista, que ya había colaborado como ilustradora anteriormente, se decidió entonces a trabajar en su propio libro. "Me apetecía hacer otros soportes además de la moda, necesitaba cambiar", explica Brianda sobre su principal motivación para decidirse a trabajar en su propio proyecto de ilustración de forma más personal, un libro editado por Lunwerg que, según afirma, ha "marcado un antes y un después" en su vida.

Así es como la madrileña decidió ponerse manos a la obra, dedicando todo su tiempo a trabajar en las ilustraciones del libro: "me mudé a la casa de mi madre, donde estuve casi tres meses pintando diez horas diarias" revela sobre el proceso de creación. Una experiencia que, según detalla, fue "terapéutica y positiva", ya que ha sido "determinante" poder contar con la opinión de su madre durante el proceso, así como comprobar la evolución de sus ideas y lo que quería expresar. "Estar rodeada de naturaleza y alejada de las distracciones de la ciudad me ha permitido crear conectando conmigo misma y con todo lo que me inspira", revela.

En este entorno en el que, según detalla, su única distracción fue Instagram, la ilustradora partió de dos de los motivos que más la inspiran, la naturaleza y las ilustraciones medievales: "las pinturas de la Edad Media han marcado mucho mi obra, me encantaba verlas en mi infancia".

En la presentación de esta obra estuvo presente Eugenia Martínez de Irujo, apoyando a su sobrina, hija de su hermano Jacobo y María Eugenia Fernández de Castro. También estuvo en el acto el marido de la duquesa de Montoro, Narcís Rebollo.