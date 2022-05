Los modelazos que hicieron historia en Cannes

Desde su estreno en el año 1946, el Festival de Cine de Cannes siempre ha acogido un carrusel de diseños de alta costura y tendencias. Las actrices han mostrado en los estrenos sus mejores galas y en esta 75 edición en desarrollo no iba a ser menos, como han demostrado Julianne Moore, Julia Roberts y Jennifer Connelly, entre muchas otras. Antes que ellas, a lo largo de la historia de Cannes, grandes estrellas han desfilado por las alfombras rojas con lujosos y costosos diseños. Aquí hacemos un repaso a los momentazos de estilo en Cannes.

Grace Kelly (1955)

Un año antes de convertirse en princesa tras su boda con Rainiero de Mónaco, la actriz acudió al festival para promocionar su película, Angustia de vivir, por la que poco después ganaría el Oscar. Pisó la alfombra roja junto al actor Jean-Pierre Aumont con un vestido negro de raso muy entallado en la ciudad y complementado con una estola de piel.

Elizabeth Taylor (1957)

Taylor llevaba un vestido de gasa con los hombros descubiertos cubierto por un impresionante abrigo de visón. Pero lo que más llamó la atención fue la tiara que su marido, Mike Todd, le había regalado y que databa de 1880.

Sophia Loren (1961)

En aquellos años lo más llamativo en las alfombras rojas eran las joyas, pero el vestido de Dior que lució Sophia Loren en la 14 edición de Cannes fue la excepción. Para recibir el Premio a la Mejor interpretación femenina por su papel en Dos mujeres, la diva italiana escogió un diseño de encaje blanco que resaltaba su figura gracias a su cintura muy ajustada, y falda con volumen.

Lady Di (1987)

El vestido azul palabra de honor fruncido firmado por Catherine Walker y con chal a juego que Diana de Gales llevó en Cannes pasó a los anales del festival. Walker siempre fue una de sus diseñadoras favoritas pero ese día se apuntó un tanto histórico. Dicen que la princesa pretendía acercarse al pueblo y a la vez aparecer lo más atractiva posible antes el disperso príncipe Carlos, del que se separó cinco años después.

Cicciolina (1988)

Transparencias, aperturas, liga... La musa del destape causó furor con un vestido que ni siquiera tapaba sus pechos. Lo acompañó de un peluche a modo de accesorio y un maquillaje muy llamativo.

Sharon Stone (1995)

La actriz reivindicó sus piernas como símbolo de poder y femineidad con un modelo de Valentino que, tras su falda abullonada, ocultaba unos shorts.

Victoria Abril (1997)

La actriz acaparó todos los flashes gracias a su particular indumentaria que dejaba al descubierto una faja-pantalón con un tanga superpuesto. Años después explicó que había acudido sin pantalones porque a su asistente se le habían olvidado y no tenía otra cosa que ponerse. “Además, tenía 30 años, las piernas bronceadas y me dije: ‘¿Por qué no?” El resto del look tampoco tenía desperdicio: americana colegial con apertura trasera, corbata roja, camisa blanca y bombín de lentejuelas.

Madonna (1998)

La cantante se presentó aquel año con corsé y faja plateados de Jean Paul Gaultier. Cual caramelo, iba envueta en una túnica rosa y blanca.

Kate Moss (1998)

De la mano de su entonces marido, Johnny Depp, la modelo marcó un hito en el certamen con un little black dress –esa pieza que popularizó Coco Chanel en los años 20–, de escote palabra de honor con plumas. Un vestidazo que, a pesar de haber pasado ya 24 años, está de plena actualidad ahora.

Jennifer Aniston (2004)

Una creación atemporal y contemporánea de Versace sirvió a la actriz,entonces pareja de Brad Pitt, para alzarse como una de las mejor vestidas de Cannes aquel 2004. El cuello halter del vestido blanco, con rombos plateados, terminaba en una tira en la espalda del mismo tejido.El minimalismo en su máximo exponente.

Angelina Jolie (2009)

Una creación de Versace de color nude simulaba una segunda piel y esculpía con mimo su figura. Las semitransparencias completaban un estilismo muy sensual a la par que elegante.

Uma Thurman (2011)

Una de las pioneras a la hora de saltarse el dress code de los tacones obligatorios para las señoras fue ella. Calzó sandalias planas junto a un bonito diseño blanco de Chanel.

Eva Longoria (2012)

Una de sus mejores elecciones para La Croisset fue una creación de Marchesa con gran cola de ondas creadas con tul, que llevó hace una década. El cuerpo llevaba encaje y miles de cristales adoptando forma vegetal.

Kristen Stewart (2016)

De personalidad rebelde, Stewart se calzó unas deportivas azules con un Chanel blanco. También contenía el mensaje reivindicativo contra los tacones.

Penélope Cruz (2018)

Fiel a Chanel desde hace años, el vestido negro vintage con encaje y cola de ese año ha sido una de sus mejores apuestas. Y la española casi siempre suele acertar.