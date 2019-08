Carole Bouquet, la suegra de Mónaco

Nadie duda que Carole Bouquet es la guinda que le faltaba a los Grimaldi, una familia real atípica y glamourosa como pocas. La actual consuegra de Carolina de Mónaco tras casarse sus respectivos hijos, Carlota y Dimitri Rassam, es una consagrada actriz francesa cuya dramática y mediática vida no se queda atrás comparada a la de la hija de Rainiero y Grace Kelly.

Carole, suegra de la princesa Carlota y abuela de Balthazar –el hijo que tiene en común la pareja–, es una de las intérpretes más bellas y reconocidas de Francia, y conoce desde hace décadas a Carolina de Mónaco, a quien le une influyentes amistades en el mundo del arte y el espectáculo. Sobre ambas han corrido ríos de tinta en la prensa del corazón y tienen en común una vida marcada por el amor y la tragedia.

Bouquet nunca ha ocultado su pasado vinculado a los excesos, las drogas y los fracasos amorosos

Alumna rebelde, se crió con un padre poco comunicativo y una madre ausente; la expulsaron de cuatro colegios porque era muy "respondona", y cuando a su padre le diagnosticaron un cáncer (ella tenía 20 años), vivió una de las etapas más complicadas de su vida: "Las drogas me ayudaban a levantarme por la mañana y a cuidarle cuando estaba muy enfermo. Cuando me di cuenta de que me estaba haciendo adicta, solucioné el problema en cuanto pude", confesó a The Independent en 2008, el mismo año que se le atribuyó un romance –nunca confirmado– con Nicolas Sarkozy.

Debutó en el cine en 1977 en Ese obscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel, fue 'chica Bond' en Sólo para sus ojos y una episódica aparición en la serie Sexo en Nueva York, donde protagonizaba un duelo de glamour con Sarah Jessica Parker, la volvió a poner en el mapa del público internacional en 2004. Sin embargo, la estrella de Carole Bouquet nunca se ha apagado en Francia, donde sigue siendo considerada el epítome de la elegancia y donde es una presencia habitual en películas y en televisión, en producciones como La mantis, que en España está disponible en Netflix.

Su marido y padre de Dimitri murió de sobredosis cuando el niño tenía tres años y ella tuvo que criarlo sola

Musa de Luis Buñuel, legendaria imagen de Chanel y hasta 'chica Bond', la actriz y modelo ha acaparado portadas del papel couché no sólo por su trabajo. Su vida de excesos le hizo tocar fondo, y nunca lo ha ocultado. Precisamente, fue su relación con el padre del marido de Carlota, el cineasta Jean Pierre Rassam, la que más marcó su vida. El progenitor de Dimitri falleció a los 43 años cuando éste tenía tan sólo tres a causa de una sobredosis de barbitúricos.

Después, al igual que Carolina e incluso que Carlota, fue encadenando una relación tras otra y tuvo otro hijo, Louis. Más tarde, mantuvo su relación más estable, que duró más de una década, con otro actor, el conocido Gerard Depardieu. La trayectoria amorosa de la elegante y refinada Carole Bouquet ha sido como una especie de carrera de fondo que parece haber llegado a meta gracias al aristócrata y millonario Philippe Sereys de Rothschild, con el que ahora goza de una vida tranquila y llena de lujos.