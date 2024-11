Chris Patt, padre por tercera vez junto a Katherine Schwarzenegger

El actor estadounidense Chris Pratt y su esposa Katherine Schwarzenegger han sido padres de su tercer hijo, según anunció el propio artista en su pefil de Instagram. La pareja ha dado la bienvenida al bebé en las redes sociales en las que dicen estar "encantados" de poder compartir la noticia del nacimiento de este niño que se llamará Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt.

"La mamá y el bebé están bien y los hermanos de Ford están encantados con su llegada", anunció Pratt en su perfil, feliz con Schwarzenegger en la publicación conjunta . "Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos", declaran.

La pareja ya tiene dos hijas, Lyla y Eloise, nacidas en 2020 y 2022, respectivamente. El actor también es padre de Jack, nacido en 2012, de su anterior relación con la actriz Anna Faris.

Katherine Schwarzenegger es la hija mayor de la periodista Maria Shriver y el actor y ex político Arnold Schwarzenegger, una de las grandes estrellas de Hollywood en los años 80 y 90. La hija se casó en 2019 con Pratt, protagonista de películas como Guardianes de la Galaxia" (Guardians of the Galaxy), las recientes versiones de Jurassic World o Passengers.