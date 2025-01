Cristina Pedroche y la razón del anuncio de su embarazo como aparente inocentada

Cristina Pedroche tras la celebración de Nochevieja un año más en Antena 3 , después de nueve ediciones junto a Alberto Chicote, ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram sobre el anuncio de su segundo embarazo en la fehca del 28 de diciembre. Ha sido un post con el que quiere aclarar lo vertido en aquel día y compartir sus sentimientos respecto a esta nueva experiencia. En la foto del post aparece con el vestido de las Campanadas de 2024, de la firma sevillana VivasCarrión, acaricia su barriga, que muestra los primeros signos de embarazo, y acompaña la imagen con un extenso y emotivo texto.

La vallecana comienza explicando que, a pesar de haberlo anunciado, todavía hay personas que dudaba de la veracidad de su embarazo. "Todavía hoy hay gente que me pregunta que si era verdad lo del embarazo", escribe, mostrando su sorpresa. Es entonces cuando retrocede dos años para contextualizar su decisión de anunciar su nueva maternindad en la fecha del Día de los Inocentes. En 2022, la revista Diez Minutos publicó sin su consentimiento y sin saberlo que estaba embarazada de su primera hija, que se llamaria Laia, nacida en julio de 2023, utilizando una foto antigua de ella y su pareja, Dabiz Muñoz. Ese titular le causó un gran dolor, ya que sintió que algo tan íntimo y personal no le pertenecía. "No pude ser la dueña del mensaje ni de una noticia tan bonita para mí", lamenta, explicando cómo esta experiencia la marcó. Entendía que al ser publicada en un 28 de diciembre la revista podía justificar que era una inocentada en caso de desmentirse. Al adelantarse le impedía controlar cómo y a quién quería transmitir en primer lugar la noticia de su embarazo.

Dos años después, este pasado 28 de diciembre, Pedroche decidçia tomar las riendas de su relato, "Sentí que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me habían hecho dos años atrás", escribe. El vídeo que publicó en esa fecha mostraba a ella y a su marido, Dabiz Muñoz, reaccionando a un test de embarazo positivo, un momento real que no dejaba lugar a dudas. Pero debido a la fecha de la publicación sembró el desconcierto entre sus seguidores, muchos de los cuales pensaron que podría tratarse de una broma.

Pedroche aprovecha este post para hablars sobre la influencia de las noticias interesadas en los medios. Critica la facilidad con la que se publican noticias personales sin verificación, invitando a su audiencia a cuestionar la información de los famosos que reciben. "Que una revista publique algo y nos lo creamos antes que a los protagonistas de la historia me parece cuanto menos extraño’", observa.

La contertulia de Zapeando concluye su mensaje reafirmando su alegría por el embarazo, pidiendo que se proteja la privacidad en las noticias personales, lo que ha recibido comentarios de apoyo en instagram.

El hecho de que Pedroche optara, por tanto, de anunciar su segundo embarazo el 28 de diciembre tenía el propósito de recuperar el control sobre una fecha que le trajo malos recuerdos y reclamar derechos de las figuras públicas.