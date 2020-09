Custo Dalmau siempre habla en plural de la firma que lleva su nombre, Custo Barcelona, ya que la creó con su hermano David hace este 2020 40 años. Tras iniciar el año pasado una nueva etapa de la mano del grupo italiano Velmar, se ha quitado la "mochila" de la gestión empresarial y artísticamente, como él mismo sostiene, su imaginación "ha echado a volar".

–¿Qué veremos esta tarde en Madrid?, ¿cómo es 'Wake up World'?

–Verán a un Custo muy renovado. Es una colección muy experimental, desde el punto de vista de materiales, diseños, patronajes... todo. Hemos puesto muchas ganas y, yo más que nunca, he volcado toda mi creatividad.

–El año pasado mismo firmaron una alianza con la italiana Velmar (Moschino) por la cual cedieron dirección y gerencia. ¿Ha sido más difícil ejercer de director creativo tras este acuerdo?

–En absoluto, ha sido más fácil. Yo, personalmente, me he quitado un peso de encima, he visto la ventana abierta y a mi creatividad le han crecido alas. Hago lo que más me gusta sin la presión del aspecto empresarial, era el objetivo de esta alianza. Cierto que con lo que está pasando no ha ocurrido en el mejor momento para impulsar nuestra proyección internacional...

–Madrid es la primera pasarela en esta era post-covid. ¿Prefiere el desfile tradicional o las acciones en formato digital?

–No estoy en contra de lo digital, pero los desfiles han de sobrevivir porque la moda es socialización. Lo ideal es combinar ambas cosas. Perder el contacto con el cliente, sería perder un par de patas importantes de la mesa. ¿Qué ha de ser con aforo reducido por el covid? Pues así se hará.

–¿Es verdad que usted no tiene ni una cuenta abierta en las redes sociales?

–Completamente cierto. Entiendo que es ir contracorriente, pero no hay red que suplante el tocar la tela en vivo, ver cómo es una prenda en persona, y cómo sienta.

–Entiendo que de 'influencers' ni hablamos...

–UUUf, ¿cómo puede un joven de 20 años y sin estudios decirle a todo el mundo que esto es lo que vale, y esto no? Pero en esas estamos. Los gigantes textiles han fomentado la compra on line, y ahora creemos que todo se puede hacer a través de internet. Tiene sus ventajas: el teletrabajo, la inmediatez, claro; pero no hay que perder de vista la esencia de este negocio: las tiendas a pie de calle, los desfiles.

–La moda ha cambiado demasiado, quizás, en los 40 años que lleva usted en esto.

–Ha cambiado completamente, sí. En el futuro quedará alguna pasarela, alguna tienda... en todo caso testimonial, pero avanzamos hacia una moda comercial, una era digital que lo va a inundar todo, también la moda. Aunque tenemos que tener en cuenta que nadie se viste para quedarse en casa, o hacer una videollamada. ¿Imagina a alguien poniéndose un vestido de noche para sentarse delante del ordenador? La calle es la que da sentido a la moda.

–¿Le molesta que cuando dicen Custo todo el mundo piense en sus camisetas?

–No, en absoluto. Son los orígenes de nuestra marca. A los desfiles ya no solemos llevarlas porque queremos ser más originales y atrevidos, pero seguimos haciéndolas, claro.