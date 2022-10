El demacrado aspecto que Amaia Montero ha compartido en las redes

La cantante Amaia Montero ha solido destacar por sus salidas de tono y momentos de desplante. En esta ocasión la ex intérprete de La Oreja de Van Gogh ha ido más lejos, compartiendo una foto, por partida doble, en la que ha alertado la preocupación entre sus seguidores.

Amaia aparece con el rostro recién levantado, con abultadas ojeras, despeinada y semblante malencarado. En su cuenta de instagram lo ha repetido por segunda vez, acompañando tras varios comentarios de solidaridad e sus seguidores esta frase: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", lo que ha generado gran preocuación de su entorno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Incluso agrega que se siente "destruida", en un bajón que a todas luces es una depresión. Sólo unas semanas antes había compartido en las redes una foto totalmente retocada, con el rostro feliz, por lo que no es nada casual lo compartido en este viernes.

La preocupación por Amaia Montero está latente y miles de comentarios le brindan su apoyo y solidaridad.