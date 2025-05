El embarazo sorpresa de Cristina Castaño que ha disimulado durante meses

Cristina Castaño ha sorprendido a todos en La Revuelta con su embarazo, una situación de su vida personal que ha mantenido en secreto. La actriz de La que se avecina ha visitado el plató del programa de David Broncano, donde ha hablado de la maternidad a los 46 años. “Me extraña que no me digas nada, no te preocupes que no es tuyo. No te he traído regalo porque no he tenido tiempo, ya vengo con el regalo”, ha bromeado la actriz mientras enseñaba su tripa de embarazada. El presentador ha justificado su silencio. “No he dicho nada porque nunca hago comentarios de esas cosas. Nunca lo hago porque puede haber un drama”, ha dicho.

“Te he visto muy discreto, pero igual la gente se pregunta qué me ha pasado, que tengo un gas fuerte”, ha comentado entre risas. La intérprete, que siempre ha sido muy reservada con su vida privada, está embarazada de siete meses. La llegada del bebé se espera para el mes de agosto y ella no ha querido saber el sexo. “Es muy bonito cuando lo llevas tiempo buscando. Lo sientes dentro pero es extraño porque no lo has visto. En esas ecografías se ve todo. No quiero saber si es niño o niña, lo sabré más adelante”, ha explicado.

La actriz ha respondido a las preguntas clásicas del programa. Sobre las relaciones sexuales no se ha atrevido a dar una cifra. “La mujer embarazada ojo con ella. Es verdad que las hormonas del embarazo hacen un trabajo estupendo. La mujer embarazada provoca ciertas hormonas para tener más sexo para facilitar el canal del parto”, ha contado. En la pregunta del dinero no ha querido entrar en muchos detalles. “No tengo el suficiente como para presumir”, ha sido su respuesta.

Cristina Castaño ha promocionado en La Revuelta su nueva serie, Lume, una producción hispano-lusa en la que se pone en la piel de una periodista de investigación. “Una mujer obsesionada con buscar la verdad, que no tiene problemas en decir lo que piensa y poner incómodo al que está enfrente”, ha añadido.

La actriz, conocida por su papel de Judith Becker en La que se avecina, ha preferido centrar el foco en su carrera profesional sin desvelar muchos detalles de su vida personal. Hace tres años comenzó una relación con el abogado Álex Ripoll, aunque a día de hoy se desconoce si siguen juntos o no.