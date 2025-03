Enfado mayúsculo de Alejandra Rubio con Terelu Campos por ‘Supervivientes’

Terelu Campos será una de las concursantes que más focos acaparara en la nueva edición de Supervivientes que arranca este jueves a las 22:00 horas en Telecinco. La presentadora ha mantenido en secreto su fichaje por el reality de Mediaset, tal y como ha desvelado su hija Alejandra Rubio en Vamos a ver. La colaboradora televisiva, cuyo novio y padre de su hijo figuró en las quinielas para participar en Supervivientes, finalmente verá desde la distancia como su madre se desenvuelve en el formato de convivencia extrema de Telecinco.

“Me parece bien. Es su vida y ella decide. Vino un día a mi casa y me lo contó. No me lo consultó, pero me parece normal porque yo tampoco consulto mis cosas. Me parece muy arriesgado”, ha manifestado con cierta tensión sobre la decisión que ha tomado su progenitora.

Alejandra ha reconocido que le preocupa que su madre pase un mal trago en Honduras, pero confía en el trabajo de los médicos y el equipo del programa. “Mi madre tiene ciertas limitaciones por la última operación que no puede hacer. Les hacen muchas pruebas médicas y sé que no han visto nada”, ha asegurado.

La joven se ha mojado sobre qué es lo peor que llevará su madre en Supervivientes. “Mi madre no come mucho, así que yo creo que lo que peor va a llevar son los bichos, el tema de dormir y la convivencia”, ha explicado.

Con su participación en el reality, Alejandra espera que su madre deje de fumar. Además, ha detallado cuáles fueron sus primeras palabras cuando se enteró de la noticia. “Yo le he dicho que sea ella y que no se queje todo el día porque en la vida personal es muy divertida y una tía muy guay”, ha añadido.

La confirmación de Terelu Campos como concursante de la nueva edición de Supervivientes ha sido una sorpresa para todos, incluida su hija Alejandra. Según contaba Sandra Aladro en Vamos a ver, la primera reacción de la nieta de María Teresa Campos no fue precisamente buena. “Pepe del Real y yo creemos que absolutamente nadie, incluida su hija, era conocedora de esto hasta poquitas horas antes, porque se enfadó con nosotros cuando le dijimos el viernes que existía la posibilidad de que participara en Supervivientes”, dijo.

Pepe del Real daba toda la credibilidad del mundo a la información que había trasladado su compañera. “Ella lo negó rotundamente y se indignó. Dijo que no iba y que no se lo había contado. No sé cómo se habrá quedado cuando le hayan contado que va”, sentenciaba.