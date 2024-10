La experiencia paranormal de Ester Expósito que aún le atormenta

Ester Expósito, tras su paso por La Revuelta la pasada semana, ha concedido una entrevista a la revista Fotogramas en la que ha hablado de una experiencia paranormal que aún no ha superado y está muy presente en su retina. Aquel día su padre le dijo que se iba con su madre, por lo que se quedaría sola en casa varias horas. Era una situación normal y corriente a la que estaba acostumbrada hasta que un día todo cambió.

Ese día la actriz se levantó de la cama y escuchó algo inesperado. “Me levanto de mi cama y me asomo… y no hay nadie. Está la cama hecha, no hay nadie en la cama de mis padres durmiendo, pero sigo oyendo la respiración de mi madre dormida”, ha relatado.

La que fuera actriz de Élite pensaba que todavía no se había despertado. “Imagínate yo en mi cabeza oyéndola respirar dormida mientras estoy mirando la cama y no está. Despierta, Ester, deja de oír este ruido”, ha contado la joven.

Como el sonido de la respiración de su madre no se iba de su cabeza, la actriz optó por ponerse en contacto con su progenitora para salir de cualquier tipo de duda. “Escribí a mi madre con miedo de que le hubiese pasado algo y de alguna forma esto estuviese siendo como una especie de conexión del más allá. Y no, mi madre estaba bien, estaba todo bien, pero me quedé ahí unos segundos en el sofá, cagada. Fue rarísimo”, ha explicado.