Muere Emily Goldberg, el gran amor del fallecido dj Avicii

La música en general quedaba impactada en abril de 2018 por la malograda pérdida de dj sueco Avicii, en ese momento la gran estrella de la música electrónica. El músico fue hallado muerto a los 28 años en la ciudad de Mascate, capital de Omán, y causaba conmoción en su entorno. Nacido en Estocolmo, Tim Bergling se convirtió en uno de los grandes nombres de los ritmos disco desde que en 2011 lanzara Levels, su primer gran éxito internacional. En 2013 se bailaba en todo el mundo Wake me up y en 2016 anunciaba su retirada provisional a causa de problemas de salud, entre ellos una pancreatitis aguda provocada en parte por su "consumo excesivo de alcohol" que le acarreó la muerte.

Avicii destacó también en colaboraciones con Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz o Robbie Williams y en 2014 firmó junto a Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires Dar um Jeito (We Will Find a Way), el himno oficial del Mundial de fútbol de Brasil.

Prácticamente seis años después de aquella muerte ha sobresaltado la inesperada pérdida de quien su gran amor, la modelo Emily Goldberg. Ha fallecido en La Jolla, California, debido a las complicaciones de una embolia pulmonar. Tenía 34 años y, por tanto, era de la misma edad que su fallecido amor. Su muerte fue un gran mazazo para ella y hace un año anunciaba que estaba tratándose de un cáncer del que se supone que se habría repuesto. Su familia resalta el amor que tenía por los animales y su carácter entusiasta que marcó también su relación sentimental más conocida.7

Conoció a Avicci en Las Vegas, donde Goldberg trabajaba en la organización de eventos para hoteles y restaurantes de la urbe de los casinos tras una trayectoria colaborando en formaciones musicales. La pasión musical unió a ambos en una relación que compartieron con sus seguidores en las redes, con románticas imágenes. El infortunio ha marcado a ambos y han fallecido muy jóvenes.