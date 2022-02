Fonsi Nieto y Marta Castro se separan

Tras más de ocho años de relación y cinco de casados, Fonsi Nieto y Marta Castro formaban una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Hasta ahora. La web de ¡Hola! se ha hecho eco este martes de la separación del matrimonio aunque, al parecer, ya hace varios meses que tomaron caminos separados.

Fonsi y Marta iniciaron su romance en el año 2013. Se conocieron durante una fiesta en Madrid mientras Marta compaginaba sus estudios de Magisterio con su trabajo de camarera en una discoteca de la capital. En ese lugar, precisamente, coincidió con el DJ, ya que actuaba en la misma sala de fiestas. Por aquel entonces, Fonsi no se encontraba en su mejor momento personal tras su ruptura con Alba Carillo, madre de su hijo. Además, acababa de sufrir un aparatoso accidente de moto en el que casi pierde la vida.

Cuatro años después, en abril de 2017, se dieron el 'sí, quiero' en una fastuosa boda con 500 invitados que se celebró en Ibiza. El propio deportista explicó a ¡Hola! que con Marta había logrado encontrar la estabilidad que tanto ansiaba. "Ella es la mejor persona que he conocido para estar a mi lado. Estoy convencido de que va a ser por muchos años. Pasaremos baches, pero va a ser para siempre", aseguró entonces sobre la empresaria.

En noviembre de 2020, la ya ex pareja daba la bienvenida a su primer hijo en común, al que llamaron Hugo. El sobrino de Ángel Nieto no pudo ocultar su alegría y emoción por su nueva paternidad y, una semana después de que llegara al mundo este nuevo miembro de la familia les contaba a sus seguidores la gran noticia a través de un post cargado de sentimiento. "Nacer en tiempos de COVID es estar destinado a convertirse en leyenda, Hugo ya está en nuestras vidas en el año más difícil, me da mucha rabia que mi padre y mi abuela no hayan podido conocerle. Gracias Marta por el mejor regalo del mundo… estoy muy orgulloso de ti", dijo el ex piloto de motociclismo en sus redes. Hugo tiene ahora tan sólo 16 meses.

La revista Diez Minutos ha hablado con Fonsi Nieto este martes, quien ha confirmado la ruptura y ha explicado que le "extraña" que los medios no se hayan hecho eco de la noticia antes, pues tomaron la decisión el pasado septiembre, hace cinco meses.