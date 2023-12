¿Con quién está el gaditano Alejandro Sanz?

Una pareja sorpresa ha irrumpido con fuerza en la crónica social justo cuando se apura los últimos días de 2023. Alejandro Sanz vuelve a estar ilusionado gracias a uno de los rostros más conocidos de nuestro país, Mónica Cruz. La revista ¡Hola! ha destapado en exclusiva esta nueva relación sentimental del cantante, tan solo seis meses después de su ruptura con Rachel Valdés, con la que ha compartido tres años de su vida.

La noticia bomba ha llegado unos días después de la fiesta de cumpleaños del cantante, que no ha podido recibir los 55 de mejor manera, después de un año de muchos altibajos. En esa fiesta, a la que acudieron numerosas caras conocidas, se encontraba Mónica Cruz, su nueva pareja.

Según la información publicada por la revista ¡Hola!, el cantante y la actriz han cocinado a fuego lento su relación y siempre desde la máxima discreción. Ambos han logrado escapar del alcance de los focos y pasar totalmente desapercibidos para los medios de comunicación.

Alejandro, de 55 años, y Mónica, de 46, han mantenido diferentes encuentros desde el pasado verano en lugares privados o con amigos para no levantar ningún tipo de sospecha. De ahí que no existan fotografías de ambos juntos en algunas de sus citas por la geografía española (Cantabria, Madrid o Sevilla). Pese a que el artista con raíces en Alcalá de los Gazules ha permanecido casi dos meses fuera por motivo de su gira en América, la amistad especial de la pareja no se ha visto resentida.

Por el momento, tanto Mónica como Alejandro guardan silencio mientras florece su relación sentimental. Ambos son muy reacios a hablar de su vida privada, por lo que se antoja complicado que puedan realizar algún tipo de declaración al respecto.

El cantante y la actriz, que cuentan con historiales amorosos muy diferentes, han recuperado la ilusión en el amor. La hermana de Penélope Cruz ha sido uno de los grandes apoyos en la crisis emocional que ha atravesado el cantante en los últimos meses, a la que se ha unido sus problemas económicos.

Aunque se desconoce el punto de partida de esta incipiente relación, todos los focos apuntan hacia la figura de Penélope Cruz. El cantante y la actriz se conocen desde hace muchos años, por lo que no es de extrañar que la amistad especial que ha surgido con su hermana tenga como punto de partida a la esposa de Javier Bardem.

Mientras que la última relación de Alejandro Sanz fue con Rachel Valdés y duró hasta el pasado verano, a Mónica Cruz no se le relaciona con nadie desde hace años. La actriz decidió ser madre soltera de su hija Antonella, que ya tiene 9 años. Por su parte, Alejandro Sanz cuenta con una descendencia más amplia y es padre de cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.