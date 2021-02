Los altibajos en el mundo de la televisión y el cine son una constante que ha afectado a numerosos galanes. Rostros muy populares, de consumada belleza, que enamoraron en su día a la cámara y ahora no cuentan con la relevancia que se vaticinaba cuando se mostraron al público. Los motivos pueden ser variados, ya sea falta de oportunidades, retiros personales o la feroz competencia en un sector que avanza a pasos agigantados y que no espera a nadie.

Yon González conquistó a muchas adolescentes con su papel de Iván, un joven de buena familia, en El internado. Lo que se presumía como una carrera ligada al éxito no ha terminado de despegar. En los últimos años está más centrado en trabajar en su tierra, donde de momento no le faltan oportunidades. El año pasado rodó su primera película en euskera, Hil Kanpaiak.

La oportunidad le llegó casi 5 años después de Perdiendo el norte. "Uno hace lo que va viniendo, y tampoco me han ofrecido muchas más cosas. Es verdad que estoy disponible para quien quiera contar conmigo y que tengo ganas de hacer más personajes para el cine", declaró en una entrevista. En televisión su próximo proyecto será Los herederos de la tierra, una serie de Netflix que tiene previsto su estreno para este año 2021.

El caso más curioso lo encarna Liberto Rabal. El nieto de Paco Rabal y sobrino de Teresa Rabal, empezó desde muy pequeño en la interpretación. En 1997 fue nominado al Premio Goya como mejor actor revelación por su papel en la cinta Tranvía a la Malvarrosa. Ese mismo año se convirtió en 'chico Almodóvar', participando en la película Carne trémula. Se le recuerda un paso fugaz por la serie Amar en tiempos revueltos, antes de que emprendiera un nuevo camino profesional. En la actualidad trabaja de dependiente en la tienda IKEA de la madrileña calle Goya. El actor lleva una vida tranquila, con un trabajo estable y alejado de los focos.

Otro rostro conocido de la televisión al que le perdimos la pista es Iván Sánchez, el médico guapo de la mítica serie Hospital Central. Después de llevar a cabo varias interpretaciones en series mexicanas, donde también ha acumulado algún que otro romance, el actor ha vuelto a España para enrolarse en la tercera temporada de la serie Pequeñas coincidencias, de Amazon Prime Video.

"Pues ahí queda, 3ª temporada final de Pequeñas coincidencias. Viva la comedia siempre, pero sobre todo en tiempos difíciles. Ojalá les saque unas sonrisas y les ablande un poco el corazón. En el mío llevo ya este proyecto. Disfrútenla", posteó en su cuenta de Instagram sobre su regreso a España. Iván Sánchez aparece en la última temporada de Pequeñas coincidencias en el papel de Alejandro, un hombre con dos hijos que se convertirá en la nueva pareja de Marta Hazas en esta ficción.

En el año 2015 comenzó a despuntar como sex symbol Rubén Cortada. El actor y modelo cubano desapareció durante varios años sin dejar rastro alguno. Su retiro temporal se ha debido a unos asuntos personales que ha tenido que solucionar en Cuba. Ya en noviembre del pasado año confirmaba su vuelta a España con el mensaje "I’m back" en sus redes sociales. "Estuve en Cuba. Paré de trabajar porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años. Fue una situación complicada, pero he regresado con mucha fuerza", afirmó en una revista. Queda por ver en qué proyectos televisivos participará en este 2021.

Del que sí conocemos cuál será su nuevo proyecto en la televisión es Martiño Rivas. El actor, que al igual que Yon González ha estado en El internado y en Las chicas del cable, regresa a la televisión en abierto para formar parte del nuevo thriller de La 1, Fuerza de paz. La ficción recrea la vida en una base militar, en la que puede ser una gran baza para relanzar su carrera profesional.