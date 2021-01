"No le estoy quitando el trabajo de actriz a nadie, estoy formándome"

Muy ilusionada con su debut el próximo lunes en la serie Dos vidas, en las sobremesas de La 1, Gloria Camila Ortega Mohedano, a sus 24 años, asegura que sigue buscando su camino, en la vida y en el trabajo. La hija del torero José Ortega Cano y Rocío Jurado estudió Diseño hace unos años y ha hecho algunos trabajos como modelo, aunque afirma que la interpretación es una pasión que acaba de descubrir y para la que se está preparando a conciencia.

"Aún me queda mucho por formarme para llegar a ser actriz", sostiene, "pero la experiencia es lo más importante y en este trabajo me he sentido muy arropada, con ganas de seguir dedicándome a esto".

La nueva ficción de RTVE y Mascaret Films en colaboración con Bambú es un drama de época ambientado en la España actual y en la colonia de Guinea española en los años 50, donde viven, en tiempos muy diferentes, abuela y nieta, Julia y Carmen, a las que interpretan Laura Ledesma y Amparo Piñero respectivamente. Gloria Camila interpreta un papel secundario, el de Cloe, una joven de 18 años que se muda de la ciudad al pueblo debido a la crisis. Su objetivo principal es salir del pueblo y avanzar en su vida.

"Es una chica con carácter, alegre, con ganas de hacer planes, cuando le molesta algo lo dice. Es muy transparente, es muy yo", explica Gloria Camila sobre su personaje, que se ha preparado con la ayuda de un coach –como el resto de actores debutantes en la serie– tras ser elegida anteriormente en el correspondiente casting.

"Fue de repente. Yo me había presentado a una prueba hace tiempo y no me cogieron. Esta vez me llamaron para el casting en verano y me aprendí el guión. Fui con mi padre, que me acompañó al casting. Él esperaba fuera. Cuando salí le dije que creía que lo había hecho bien, pero no te esperas que en tres días te llamen y te digan que te han cogido. Entonces empezamos los dos a gritar por la casa (risas)... y muy contenta", cuenta sobre su polémica elección para el personaje, no exenta de críticas por parte de algunas actrices, como Marisol Ayuso (conocida por interpretar a la madre de Aída en la exitosa serie de Telecinco con este título), o Melanie Olivares. "Me hago cruces, ¿esa señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz. No hombre, no. Juegan con la profesión, no se la respeta", comentó la primera en sus redes sociales.

Gloria se reafirma en la idea de que la han elegido por sus cualidades interpretativas, no por ser 'hija de...' "Hice el casting como los demás y la persona que ve los vídeos finales ni siquiera sabía quién era. Y le gustó cómo lo hacía. Estoy muy contenta porque eso para mí es más mérito todavía. Estoy dando lo mejor de mí para que Cloe agrade a los espectadores", dice la joven, recuperada ya del covid-19 tras contagiarse a principios de año al igual que su padre, Ortega Cano, y la mujer de éste, Ana María Aldón.

Desde la productora sostienen que el reparto de este proyecto es bastante coral, con un nutrido grupo de jóvenes promesas para las que éste es su primer trabajo en una serie de televisión. "Estoy súper contenta. No tenía previsto hacer nada de esto hasta que apareció la oportunidad y me lancé a la piscina", explica. "No le estoy quitando el trabajo de actriz a nadie, estoy formándome".