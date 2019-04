Cuando las aguas parecían calmadas, de nuevo el escándalo salpica a la familia Windsor. Varios tabloides británicos acusan al príncipe Guillermo de haberle sido infiel a su esposa. Para colmo, la supuesta amante que mencionan es Rose Hanbury, amiga de Catalina.

"Me niego a ser el único príncipe de Gales que nunca tuvo una amante". Según Lady Di, estas fueron las palabras con las que el príncipe Carlos quiso quitarle hierro a su aventura con Camilla Parker Bowles. Ahora su hijo mayor, el príncipe Guillermo, quien todavía no es príncipe de Gales, parece haber heredado la filosofía de su padre acerca del matrimonio. Es la versión que apuntan revistas como In Touch; el duque de Cambridge habría tenido un romance breve y clandestino con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, mientras su mujer estaba embarazada de su tercer hijo, el príncipe Luis.

La duquesa de Cambridge, cita In Touch a una fuente cercana al matrimonio, "se enfrentó inmediatamente" al príncipe Guillermo después de enterarse del rumor. Y aunque este lo habría negado entre risas, dice la publicación, Catalina le ordenó que dejara de relacionarse con los marqueses de Cholmondeley, vecinos suyos en la casa que tienen en el condado de Norfolk, Anmer Hall. Eso explicaría que la duquesa de Cambridge y Rose Hanbury rompieran sin un motivo aparente la amistad que las unía hasta hace poco, según informan The Daily Mail, The Sun y otros periódicos ingleses de tinte amarillista.

Este 'affaire' es el motivo al parecer de la tensa relación con su hermano

La supuesta infidelidad del príncipe Guillermo incluso se ha barajado como la verdadera causa del supuesto distanciamiento que existe entre éste y su hermano, el príncipe Enrique, quien al enterarse de lo sucedido se habría enfrentado a su hermano diciéndole: "La infidelidad arruinó nuestra infancia. ¿Cómo has podido tener una aventura cuando tienes tres hijos?" Desde entonces, Guillermo y Enrique apenas se hablan y han separado su casas, lo que sería consecuencia de dicha discusión y no por culpa de Meghan, a la que desde hace meses se acusa, sin demasiadas pruebas, de haber provocado un cisma entre ellos.

La obsesión por explicar la ruptura de ‘los cuatro fantásticos’, tal y como se conocía mediáticamente al equipo formado por los duques de Cambridge y los de Sussex, o de enfrentar a Catalina o Meghan con cualquier otra mujer, tan rentable para los medios como atractiva para su público –el tráfico de visitas así lo demuestra–, podrían ser no obstante los verdaderos gérmenes de esta teoría, la última de la larga lista que desde el pasado otoño afirma ser la clave del distanciamiento entre los dos matrimonios reales. En Reino Unido, da la sensación de que en el culebrón de los Windsor ningún misterio puede quedar sin explicación, y de que no hay mucho pudor por calcular los porqués de las intrigas palaciegas, con tal de que estos sean entretenidos.

Cierta o no, sí es evidente que esta noticia en concreto ha escocido en el palacio de Kensington. Acostumbrados al chaparrón diario de rumores sobre la familia real, la casa real británica suele optar por guardar silencio. Esta vez, sin embargo, se ha hecho una excepción y, según revela The Daily Beast, los abogados del príncipe Guillermo habrían amenazado al menos a un tabloide británico con tomar acciones legales.