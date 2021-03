Julia Janeiro aguarda un futuro prometedor

Juls, como se da a conocer en las redes sociales, siempre se ha mantenido al margen de las polémicas generadas por el triángulo formado por sus padres y Belén Esteban. Aunque conviene reseñar que los últimos desencuentros han provocado que pase de 10.000 a más de 33.000 seguidores en Instagram. Pese a no ser muy activa en cuanto a número de publicaciones, su perfil está muy ligado al mundo influencer. Contiene diferentes outfits para lucir su figura curvilínea, posados vacacionales, maquillaje, paisajes o recetas de cocina. Parece que Julia Janeiro camina con paso firme hacia la popularidad.

La hija del torero y la odontóloga tiene previsto estudiar una carrera en Madrid. Todo apunta a que será Administración y Dirección de Empresas. Un hecho que le permitirá estar cerca de su novio, Brayan Mejía, futbolista que milita en el Real Aranjuez de Tercera División. Ambos se conocieron por un amigo en común y mantienen una relación a distancia. En el día de los enamorados, Julia compartió una romántica fotografía con su novio acompañada del siguiente mensaje. "Feliz San Valentín a mi único. Tú me completas, te quiero hasta la luna y volver", escribió.

La declaración más sincera de Jesulín

El torero se ha emocionado cuando ha rememorado el álbum de fotos de su vida en El show de Bertín, programa que emite Canal Sur. Jesulín de Ubrique ha sacado su lado más sincero y romántico para hablar de su mujer, María José Campanario. "La vi por primera vez en un restaurante. La invité al campo. Y antes de despedirme le dije: De esta cara no te vas a olvidar en la vida", esa fue su primera declaración nada más conocerla. El diestro, que se casó con María José Campanario en julio de 2002, no realizó una petición de mano tradicional. "No le pedí la mano nunca, fue más un vámonos que nos vamos", deslizó entre carcajadas.