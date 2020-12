Jane Fonda, 83 años no son nada

Jane Seymour Fonda, conocida como Jane Fonda, cumple este lunes 83 años. Su vida parece un guión de una de sus películas. Su padre era el famoso actor Henry Fonda, casado en segundas nupcias con su madre, Frances Seymour Brokaw. Ambos pertenecían a una familia aristocrática. A su progenitor le gustaban demasiado las mujeres y poco a poco fue decayendo su matrimonio. Hasta que inevitablemente llegaron los problemas conyugales, que afectaron a la salud psicológica de ella. Jane Fonda tenía 12 años cuando su madre se suicidó.

El padre, en vez de contarles la verdad, decidió decirles que su madre había fallecido de un ataque al corazón. Esta mentira terminó de destruir a los hermanos Fonda. Más tarde, al enterarse la verdad a través de las revistas, Peter intentó suicidarse de un tiro, y Jane comenzó a sufrir bulimia. Por eso, creció con su abuela en Connecticut.

La actuación la llevaba en la sangre, como hija de un astro del cine y hermana del también actor Peter Fonda. Huyó a París, estudió pintura y piano, y probó el Periodismo. Después entró a formarse en el Actor’s Studio.

De estrella sexy en Barbarella, en los años 60, la actriz se transformó en activista contra la guerra de Vietnam, apodada Hanoi Jane. La reina del ejercicio físico y millonaria aeróbica se ha casado tres veces. La primera con Roger Vadim, cazatalentos y descubridor de la famosa Brigitte Bardot, con el que tuvo una hija, Vanessa. En 1968 abandonó a su familia por encontrar la paz y la estabilidad mental en la India.

En enero de 1973, con el fin de la guerra de Vietnam, Jane se casa nuevamente embarazada de un abogado activista, Tom Hayden.

En 1985, cuando acababa de superar la bulimia, reveló en una entrevista: "Me encantaba comer, pero quería estar delgada. Comía y vomitaba de 15 a 20 veces al día".

El año 1991 se convirtió con su tercera boda en la señora Turner, esposa del magnate de la televisión Ted Turner. En 2002 la ganadora de dos Oscar volvió a divorciarse y a ser soltera de nuevo. Muy comprometida socialmente, es abuela aunque no se le note en absoluto la edad. Incluso su ex marido Ted comenta: "Jane se ve extraordinaria y es simplemente fantástica". A pesar del divorcio, ambos siguen siendo grandes amigos.

Su aspecto físico siempre fue primordial para ella, hasta el punto de que se ha realizado varias operaciones de estética: en los párpados, aumento de pechos, y también se ha quitado unas costillas para realzar su cintura. Hace unos años desveló que sufrió abusos sexuales en su juventud.

Pese a ser feminista convencida y su incesante actividad, aún tuvo tiempo de adoptar un tercer hijo, superar un cáncer de pecho, escribir una autobiografía superventas (My Life So Far) y construirse una imagen de seguridad que durante años poco tuvo que ver con la realidad. Aunque su vitalidad es envidiable.