Jessica Bueno vuelve a empezar: se muda a Sevilla con sus hijos y Luitingo

La participación de Jessica Bueno en Gran Hermano VIP supuso un antes y un después para la expareja de Kiko Rivera. La modelo regresó a los focos con su puesta de largo en la casa de Guadalix de la Sierra, donde pudo mostrase al público tal y como es, alejada de esa superficialidad que le había perseguido desde que se convirtió en un personaje conocido. En el reality de Mediaset encontró el amor en Luitingo, un artista sevillano del que no se ha separado desde la finalización del programa.

Al salir de la casa de GH VIP las dudas se posaban sobre una pareja que tenía que afrontar la vuelta a la realidad, ella en Bilbao y él en Sevilla. Pero el amor todo lo puede y el cantante de Triana se mudó a Bilbao para emprender una vida en común. Ha pasado prácticamente un año de aquella decisión y la pareja sigue igual de enamorada que el primer día.

Jessica y Luitingo continúan adelante con su proyecto de vida, que ha sufrido un giro inesperado. Y es que la modelo retorna a Sevilla tras un largo periodo de tiempo viviendo en Bilbao, donde residía desde que conoció a Jota Peleteiro.

Con el inicio del curso escolar, la modelo ha optado por regresar a su tierra por el bien de sus hijos. Así lo ha contado en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. “Me lleváis tiempo preguntando y muchos sois tan listos que habéis acertado. La gran mayoría os habéis dado cuenta que no estamos en Bilbao, nos hemos mudado a Sevilla, vuelvo a mi tierra con mis hijos”, ha aclarado.

La maniquí se siente muy agradecida a Bilbao, su hogar durante muchos años y en el que ha sido muy feliz. “Lo que más pena me ha dado es no poder despedirme de una ciudad en la que he sido tan feliz. Me siento súper agradecida con la acogida que he tenido en esa ciudad durante todos estos años con todo el cariño de la gente y la ayuda que me habéis brindado”, ha subrayado.

Jessica ha confirmado que la decisión de mudarse responde a motivos personales. “Ha sido un año muy difícil a pesar de que siempre me muestro con una sonrisa. Lo he pasado muy mal. Al final mi prioridad son mis hijos y el buscar su bienestar y donde mejor vayamos a estar”, ha contado la modelo que volverá a estar cerca de su familia.

En una entrevista para Onda Vasca, Jessica ha confesado que ha sido una decisión complicada porque le tiene mucho cariño a Bilbao. “He pasado muchos nervios desde que me fui en verano. Me da tanta pena. Me da tanta pena haber tenido que dar este paso a pesar de que yo tenía la intención de hacer mi vida aquí con mis hijos. No he tenido más remedio que la final tener que decir adiós y volver a mi tierra. Que ojo, yo feliz de volver”, ha expresado.