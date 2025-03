Lidia Torrent explota contra Mediaset y no aclara cuál es su estado sentimental tras los rumores de ruptura

Lidia Torrent y Jaime Astrain arrastraban una crisis de pareja que se ha llevado por delante su relación sentimental de seis años y con una hija en común. En las últimas semanas se venía rumoreando acerca de un distanciamiento entre la concursante de Bake Off y el tertuliano de El Chiringuito de Jugones. El programa Fiesta ha desvelado en exclusiva la ruptura de la pareja, una noticia que no ha sentado nada bien a la hija de Elsa Anka.

El periodista Jorge Moreno ha explicado que la ruptura se ha producido de mutuo acuerdo. “Intentaron sobrellevar una crisis y ver si encajaban”, aunque parece que finalmente no ha sido así. La que fuera copresentadora de First Dates ha dado la cara en las redes sociales para demostrar su descontento con Mediaset por hacer pública la noticia sin haber recibido antes ningún tipo de consulta. Lidia se siente traicionada por la que fue su casa durante casi una década.

La presentadora, que siempre ha mantenido sus asuntos privados en un segundo plano, no ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con el exfutbolista. “Hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna. Resulta que ayer, en un programa en la que fue mi casa durante casi diez años, dieron una información bastante gorda, sin contrastar y sin hablar con las personas implicadas”, ha comenzado diciendo.

Lidia considera que las formas empleadas por el programa de Mediaset no han sido las correctas. “Me parece que no está bien, no está bien hacer esto porque, para empezar, cuando alguien forma parte de la casa, creo que se le puede cuidar un poquito más”, ha contado en un vídeo que ha publicado en las redes sociales.

La televisiva ha asegurado que no le gusta que se hable de su vida privada, más aún en temas relacionados con el futuro de una familia. “Creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día. No sabes el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene. No sabes lo que está pasando. Me dolió, además, que fuese un programa que pertenece a la que fue mi casa durante años. Tengo una familia, una hija que cada día se entera más de las cosas, así que por favor, seamos un poquito más generosos con eso”, ha finalizado.