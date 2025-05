Lourdes Montes se sincera sobre la paternidad de Fran Rivera: "El bebé le da más pereza"

Fran Rivera y Lourdes Montes ampliaron la familia el pasado 9 de abril con el nacimiento de su tercer hijo, Nicolás. El nuevo hermano de Carmen, Curro y Tana, hija del matrimonio del torero con Eugenia Martínez de Irujo, vino al mundo "sin apenas esfuerzo", pese a los nervios de la diseñadora por convertirse en madre a los 40 años. No obstante, a mediados de este mes de mayo, el bebé ingresó de urgencia en el hospital por problemas respiratorios, aunque nada grave.

El hijo pequeño de la pareja recibió el alta tras pasar unos días en observación y se encuentra bien en la actualidad. Sus padres han retomado su agenda pública, después de que este susto le impidiese a Fran asistir a la despedida de su hermano Cayetano en la plaza de toros de la Maestranza. Por su parte, la reaparición de Lourdes Montes en un evento se ha visto empañada por unas polémicas declaraciones acerca del papel de su marido como padre.

"Con este se implica poquísimo"

Todo comenzó con una pregunta normal en este contexto y aparentemente inocente de una reportera: "¿Cómo es Fran ahora con un nuevo niño?". Montes respondió, sin titubear, con lo que podría ser un recado hacia su marido: "La primera se implicaba más, el segundo menos y con este se implica poquísimo". Sin embargo, la diseñadora parecía restarle importancia a este hecho: ". Una amiga mía me dijo: 'a más niños, menos implicación de los padres' y es totalmente real".

Ajena a las consecuencias que podrían traer sus palabras, Montes ha justificado que el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez "supla" su papel como padre ocupándose más de sus hijos mayores, porque "el bebé le da más pereza". Finalmente y, haciendo halarde de su naturalidad, la diseñadora confesaba que lo que peor lleva Fran de su nueva paternidad son "las noches, como todo el mundo".

Estas declaraciones han avivado todo tipo de especulaciones sobre la pareja formada entre Lourdes Montes y Fran Rivera. "Como tiene que estar esta mujer para decir esto públicamente. Amiga date cuenta", comenta una usuaria en redes sociales. "Por desgracia no me sorprende la situación, me sorprende la claridad con la que lo dice y sin adorno ninguno", agregan.

"El bebé es más para mí"

El nacimiento de Nicolás ha supuesto una grata sorpresa para la familia después de varios años buscando su tercer hijo. "Ya habíamos tirado la toalla, pero un hijo es un regalo de Dios. ¡Ahora soy Papuchi!", declaraba Fran Rivera en una entrevista para la revista ¡Hola!. Por su parte, Lourdes Montes confesaba entonces sus nervios por convertirse en madre a los 40 años: "No sé si por conocimiento de lo que venía, por responsabilidad, por edad… Y, además, me daba mucha pena pensar que era el último".

Lo cierto es que la pareja nunca ha ocultado el reparto de roles para con sus hijos: "Fran se ha volcado mucho con los mayores, y es un diez. Se ocupa de ellos para todo, está pendiente de todo, los lleva a todas partes. El bebé es más para mí", decía Montes en dicha entrevista. "Yo me hubiera plantado ya con Fran (su hijo mediano nacido en 2019). Cayetana (de 25 años) ya es una mujer y mis otros dos hijos, con nueve y seis años, están en un momento que los disfruto muchísimo, pero, a la vez, ya son muy autónomos", añadía Fran.