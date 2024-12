Lucas González, de Andy y Lucas, estalla: "soy feo y seré siempre feo"

En estos tiempos en el que se promueve el respeto al aspecto de los demás se originan contradicciones como los memes que se han multiplicado sobre una foto del cantante gaditano Lucas González, de Andy y Lucas, en el que en un plano frontal parece como si se hubiera sometido a una intervención en la nariz. El humor ha sido grueso y de mal gusto en los comentarios sobre Andy en las desatadas redes.

Con motivo de la inauguración del alumbrado navideño sevillano Lucas intervino en un breve recital con su compañero con el que dirá adiós a su trayectoria juntos en este próximo año y esquivó los micrófonos que querían preguntarle sobre esta polémica estética en la que se ha visto envuelta.

Lucas, entre airado y tirando de retranca gaditana, no ha querido dar más pábulo por su parte a esas críticas sobre su aspecto. A un reportera de Europa Press le respondió de lejos, sin dar paso a una pregunta, una frase que va a acuñares en las redes: "me vas a preguntar por lo estético... He sido feo, soy feo y seré feo. Ya está. No tengo nada en la nariz", ha dedclarado casi en tono de protesta el cantante.

Lucas suele ser muy activo en las redes pero esta último sobresalto con su foto en las redes le ha dolido. Sus palabras siempre despiertan ruido como cuando quiso respaldar el trabajo de Íker Jiménez en Valencia. Pero en este caso, con burlas hacia su imagen, lo ha lamentado mucho aunque la ligera deformación que parece notarse en el tabique nasal denota que ha sido intervenido, tal vez por motivos médicos y no estéticos, precisamente.

Andy y Lucas están de despedida en sus actuaciones, el dúo terminará su camino el 11 de mayo del año próximo en el Wizink Center de Madrid.