Martínez-Almeida y Teresa Urquijo despejan la incógnita: ya se conoce el nombre de su hijo

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo apuran los días para la llegada de su primer hijo. El pasado mes de enero el alcalde de Madrid daba a conocer la noticia a través de las redes sociales. “Pronto seremos tres en la familia”, posteaba en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su mujer, Teresa Urquijo.

Desde que se supo que el bebé que estaban esperando iba a ser un niño todas las miradas apuntaban hacia el nombre del pequeño. En una entrevista con Ana Rosa Quintana, el dirigente popular lanzaba una propuesta que rondaba por su cabeza: Julián.

Un nombre que escogía por su predilección por una de las estrellas del Atlético de Madrid, el delantero argentino Julián Álvarez. “Todavía no tenemos el nombre, pero de vez en cuando le digo ‘Juliancito, Juliancito’”, le contaba a la periodista. La presentadora de El programa de Ana Rosa se interesó por su elección. “Hombre, por ‘la araña’, por Julián Álvarez. La ilusión que nos ha traído a los atléticos”. No obstante, Martínez-Almeida confesaba que la decisión final la iba a tomar Teresa. “Lo va a decidir ella, yo creo que Julián no va a ser, pero por si acaso yo se lo digo”, ratificaba.

Sin embargo, como el propio alcalde confirmaba en El programa de Ana Rosa, Julián no será el nombre elegido para su primer hijo. El alcalde de Madrid ha revelado en un acto público que su hijo se llamará Lucas. El matrimonio ha optado por un nombre corto y con peso en la actualidad.

Lucas es un nombre de origen latino que procede del término Lucius. La traducción al castellano sería luminoso y resplandor, por lo que se trata de un ser de luz para una pareja que atraviesa su mejor momento.