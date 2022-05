Meghan Markle reaparece al más puro estilo Hollywood

Poco dada a aparecer en eventos que no sean benéficos o solidarios, Meghan Markle se ha dejado ver en un escenario poco común: un partido de polo de su marido, el príncipe Enrique. El look de su reaparición, después de varios meses alejada de los medios, era desde luego de todo menos discreto; es más, llamaba la atención a la legua y evocaba a las grandes estrellas de Hollywood, como si fuera Audrey Hepburn en la película My Fair Lady. O Julia Roberts en Pretty Woman, en la escena en que precisamente acompaña a Richard Gere a ver un partido de polo, comparación que han realizado numerosos medios.

Para pasar esta jornada en el Club de Polo de Santa Bárbara, la duquesa de Sussex vistió una blusa negra con pequeños lunares blancos, bermudas blancas de la firma Khaite y una enorme pamela negra con transparencias para proteger su rostro del intenso sol de California. Además, llevaba un cinturón de charol que la hacía más esbelta, grandes gafas negras y unos zapatos de tacón de aguja de Aquazzura. En cuanto a su maquillaje, resaltó sus labios con un rojo intenso. Un estilismo que puede calificarse de muchas maneras, pero en absoluto deportivo, y mucho menos para andar por el campo de hierba.

El príncipe Enrique, gran aficionado al polo, jugó un partido -y ganó- con su nuevo equipo en Estados Unidos, en el que se encuentra su amigo Nacho Figueras, una estrella del deporte argentino conocida popularmente como "el David Beckham del polo", según ha publicado el periódico británico Daily Mail. La encargada de hacer entrega del trofeo Lisle Nixon Memorial a los vencedores no fue otra que Markle, quien se fundió en un romántico beso con su marido en el podio y ante la mirada de decenas de espectadores.