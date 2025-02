El mensaje que lanza la princesa de Gales hacia los enfermos de cáncer

En un acto de simbolismo y esperanza, la princesa de Gales, Kate Middleton, ha lanzado un mensaje personal a través de las redes sociales en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este martes El mensaje está acompañado de una imagen captada por el pequeño de la familia, el príncipe Luis. A sus seis años el hijo menor de la princesa hace alarde de técnica con el móvil.

Con esta foto Catalina envía un mensaje a los enfermos de cáncer, con el amor de la familia y la naturaleza como poderosa energía para ayudar. El cáncer de la princesa está "en remisión", tal como anunció, pero la preocupación ha de estar ahí presente. Y con la preocupación, la esperanza.

El mensaje de la princesa, compartido por el palacio de Kensington es claro: "No olvides cuidar todo lo que hay más allá de la enfermedad", firmado con la inicial de la princesa (C de Catherine), animando a ayudar a los enfermos cuando la medicina no lo es todo, sino también el apoyo y el afecto para que estén acompañados en su tratamiento.

La princesa de Gales en la foto compartida por el Día del Cáncer tomada por su hijo Luis

La princesa aparece en un paraje invernal, con los brazos abiertos, mirando hacia el fotógrafo con una sonrisa. El bosque pertenece al entorno del castillo de Windsor, a primera hora de la mañana, entre la niebla.

Con esta sentida foto la princesa también muestra su cercanía a sus hijos. Una madre rodeada por su familia y con su suegra, la fallecida Lady Di, presente en su forma de ser y de comunicar.

Hace un año la ausencia de noticias sobre la salud de Catalina preocuparon gravemente al Reino Unido. En enero había sido intervenida en el abdomen y no había más información ni imágenes, compartiéndose varias fotografías que por su manipulación vinieron a añadir mayor relieve a la crisis en palacio. En marzo de 2024 Middleton anunciaba personalmente en un vídeo que sufría cáncer, del que se estaba tratando, retirándose de la vida pública para centrarse en su tratamiento y recuperación. Su recuperación ha sido gradual, apareciendo desde el verano en distintos eventos. En septiembre anunció que la recuperación avanzaba una fase, con la conclusión del tratamiento.

Ante el Día del Cáncer, es muy importante este mensaje lanzado por la princesa para las familias.