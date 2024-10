Mette-Marit sufre una recaída en su delicada dolencia pulmonar

La Casa Real noruega informaba ayer que la princesa heredera, Mette-Marit, ha reiniciado el tratamiento para su enfermedad pulmonar crónica. La esposa del príncipe Haakon había mostrado síntomas de debilidad en los últimos años debido a una recaída en esta dolencia.

La noticia ha causado preocupación en los medios del país nórdico por las posibles complicaciones. En 2018 se había anunciado que la princesa sufría una variantes de la fibrosis pulmonar, una variante rara que puso en guardia a la familia real y la preocupación en el país. La enfermedad que sufre la consorte del príncipe heredero es una inflamación de los tejidos pulmonares que afecta a su vida cotidiana, por lo que debe guardar reposo en un proceso de deterioro que se agrava con los años.

Mette-Marit no va a suspender por completo su agenda de actos, pero sí está obligada a prescindir visitas y desplazamientos que no sean de primer orden, para preservar su salud. Los medios noruegos han valorado la transparencia de la casa real por "compartir la inforación" sobre el estado de la princesa. El hijo de una anterior relación de ella, Marius Borg, ha sido protagonista por un mal motivo por estar acusado de malos tratos a su ex pareja, Nora Haukland, lo que ha puesto en un brete al príncipe Haakon, que siempre ha intentado mantener una relación cordial con el hijo de Mette-Marit anterior a su matrimonio real. La pareja de príncipes tiene dos hijos, Ingrid Alejandra, que heredaría el trono tras su padre y que tiene 20 años; y Sverre Magnus, que tiene 18.

Los príncipes Mette Marit y Haakon animan a deportistas noruegos en los recientes Juegos Olímpicos de París / EFE

El hijo mayor de la consorte en su momento le causó críticas a Haakon, cuando anunció su enlace en el año 2001, y que superó con una muestra de tolerancia y nuevos tiempos en las casas reales.

Lo prioritario, en estos momentos, por encima de circunstancias personales, es la salud de quien está llamada a ser reina de Noruega.