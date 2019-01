'Adlib Moda Ibiza', libre y con gusto

La pasarela Adlib Moda Ibiza 2019 se celebrará del 2 al 5 de mayo próximos. Rostros conocidos como los de Cayetana Guillén Cuervo, madrina y embajadora de la cita; Manel Fuentes, presentador de Natural Adlib; o los modelos Marta Ortiz, Godeliv van den Brandt, Krys Pasiecznik y Ana Vide, no quisieron perderse su presentación oficial en Madrid. La fiesta organizada por el Consell Insular contó además con la presencia de Lucía Rivera, hija de Blanca Romero, que será una de las modelos que participará en los desfiles.La pasarela de moda ibicenca, acogerá las creaciones de 30 diseñadores de la isla. Entre las firmas debutantes destacan Ángela Martí, con una exótica y trabajada colección de bolsos y accesorios de piel tintados a mano; Elin Ritter, con una línea de bikinis caracterizada por su exclusividad; Estrivancus, especializada en espardeñas sostenibles con un destacado sello propio; y Pearls of Mu, que presentará una serie de complementos que tienen como protagonista las perlas.El resto de firmas que volverán a verse un año más en la pasarela Adlib Moda Ibiza son: Beatrice San Francisco, BSF Man, Dolors Miró Senallons, Elisa Pomar, Espardenyes Torres, Etikology, Evitaloquepuedas, Ibimoda, Ibiza Stones, Ichiana Ibiza, Ivanna Mestres, K de Kose-Kose Privée, La Brisa Ibiza, Linnea Ibiza, Majoral, Marisa Cela, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, S72 Hat, Tanit Jeans Ibiza, Tony Bonet, Trinidades Ibiza Vintage Ibiza, Virginia Vald y World Family Ibiza.Este año, la diseñadora de joyas Isabel Guarch estrá presente también como invitada especial en el evento. Además, esta edición contará con el desfile de los alumnos de la Escola d’Art d’Eivissa, durante el que se presentará la colección de Patricia Perales Richsteiger, ganadora del año pasado, así como las colecciones de Alfonso Sánchez y Rebeca Ramis, también galardonados en ediciones anteriores.Durante la presentación celebrada en Madrid se ha dado a conocer la campaña internacional protagonizada por los modelos Raica Oliveira, Ana Vide y Krys Pasiecznik. El catálogo de Adlib Moda Ibiza 2019 incluye así por primera vez diseños masculinos. La moda para hombre tomará gran protagonismo este año gracias a una muestra de prendas casual y atrevidas que rinden homenaje a la filosofía Adlib: vestir de forma libre, pero con estilo y buen gusto.En el acto de presentación en el Hotel Only You de Atocha hubo más caras conocidas, como la modelo Begoña Martín, la diseñadora Maya Hansen, las actrices Carola Baleztena y Bárbara Hermosilla, y el actor Fernando Andina, junto con el director de cine y actor Miki Molina, que asistió con el equipo de la recién estrenada película Un tiempo precioso.Una noche de cine y moda que también contó con la presencia de los protagonistas del largometraje recién rodado El secreto de Ibosim, que redescubre la magia de la maravillosa Ibiza, entre los que destacaron su director, Miguel Ángel Tobías, o las actrices Grecia Castta y Ruth Armas, entre otros.