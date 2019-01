"Un sueño de verdad es pensar que podré seguir desfilando"

Premio Nacional de Moda 2017 como Nuevo valor, el jienense Moisés Nieto define su estilo como una mezcla entre artesanía y gusto por el detalle. Con una ejecución impecable y dominada por el rojo, azul camel y negro, su nueva colección, presentada en el arranque de la Semana de la Moda de Madrid, hace balance de su primera década como creador.

–¿Cuándo se dio cuenta de que lo suyo era dedicarse a la moda?

-Me di cuenta en mi adolescencia, influido por la MTV y los vídeos musicales pero, sobre todo, fui más consciente de que quería dedicarme a ello cuando empecé mis estudios.

-¿Qué recomienda a los jóvenes que, como usted, también quieren ser diseñadores?

-Número uno: que no corran, que trabajen para otros diseñadores, que aprendan cómo funciona la industria de la moda, y luego, si se ven con fuerzas, que monten su propia firma. Yo si volviera atrás creo que lo hubiera hecho todo mucho más pausado, me hubiera ido a vivir fuera, hubiera trabajado con otros diseñadores... Aunque estoy muy contento con mi trabajo, lo hubiera hecho de otra forma.

-¿En qué se inspira para crear?

-Creo que no hay nada en concreto, sino el día a día; tus amigos, o cualquier escenario o ambiente. En muchas ocasiones, me he inspirado en algunos de mis artistas favoritos, en sus obras o, por ejemplo, en mi madre.

-¿Cómo define su estilo?, ¿a qué mujer va dirigido?

-Me gustaría definirlo como atemporal. Acabo de presentar una colección justo con esa pretensión: pararme y plantearme qué quiero hacer. Quiero completar armarios de mujeres que valoren el diseño y la calidad, y dejen de lado el consumo masivo de moda.

-¿Ha cumplido un sueño en esta 69 edición de la ‘Madrid Fashion Week’?

-No, un sueño es poder pensar que voy a seguir haciéndolo, desfilar en Madrid.

-¿Cómo ve el mundo de la moda en la actualidad?

-Tal y como describí en el concepto de mi desfile, veo el mundo de la moda hecho un caos, descentrado y muy permisivo. Todo vale sin importar diseño o calidad. Su punto fuerte es que la moda llega con más facilidad a cualquier sitio y a muchas más personas, gracias a las redes sociales.

-¿Qué expectativas de crecimiento tiene su marca?

-El objetivo es optimizar nuestro canal online, pero me gusta pensar sólo en el presente.