La desgracia se ha cebado con la familia de María del Monte, que ha perdido a otro de sus hermanos poco más de un año después de la muerte de su hermano Antonio, fallecido en abril de 2020, en pleno confinamiento. Sin haber todavía superado la pérdida de un hermano, ahora acaba de sufrir la de otro.

Juan Carlos Tejado falleció en la mañana del lunes a los 62 años de edad en el hospital de Sevilla el que había ingresado tras haberse agravado su estado de salud. Juan Carlos Tejado había pasado dos semanas en el hospital, donde finalmente falleció.

Juan Carlos Tejado, que no era una persona mediática pese a ser padre de Antonio Tejado y hermano de María del Monte, que sí lo son, se dedicaba a la hostelería. En concreto tenía un bar en el centro de Sevilla, por lo que era muy conocido. Fue en Sevilla donde residía y donde parece que se contagió de covid-19. Empezó a sentirse mal después de Semana Santa. Se fue entonces a vivir con su hijo, que también había dado positivo pero en su caso se mantuvo afortunadamente asintomático. Allí no sólo no se recuperó, sino que su estado se agravó, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital.

El momento más duro de María del Monte

Con este duro golpe, la familia vuelve a revivir la pesadilla que afrontaron en abril de 2020 cuando murió Antonio, otro de los hermanos de María del Monte. En aquel momento además en pleno confinamiento, la familia no pudo despedirse de él como hubieran querido. A ello se unió que los hermanos decidieron ocultarle el fallecimiento a su madre, de avanzada edad y muy delicada, un trago muy duro del que la cantante habló con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, en octubre de 2020.

"Él vivía con mi madre. No sabe nada, tiene 95 años, a veces se despista un poco. Le decimos, 'no, es que está en Madrid, no puede venir. Ella pregunta por él todos los días. ¿Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto? Me estoy comiendo el duelo, no me queda otra. Estoy cansada de que digan que soy fuerte. He vivido situaciones duras en mi vida, como esta ninguna", contó la artista. "Yo lo supe un día a la una y media de la tarde y a las dos y media estaba comiendo con ella sin decirle nada. Es lo más duro que yo he hecho en la vida", ha reconocido María del Monte, que por nada del mundo quería que su madre se enterara de la muerte de su hijo: "Creo que mi madre con 95 años se entera de eso y acaba".