Nieves Álvarez tiene una nueva ilusión

Nieves Álvarez es de las pocas modelos del mundo que puede presumir de una carrera que ha durado nada menos que 30 años. La vida profesional de la top y presentadora, de 47 años, acumula éxito tras éxito, suerte que sin embargo no le ha acompañado en el amor... hasta ahora. La madrileña mantiene en la actualidad una relación sentimental con un importante empresario de origen libanés llamado Bill Saad. Con él se le ha visto paseando, feliz y enamorada, por las calles de París.

Cogidos de la mano y como auténticos enamorados, la pareja es portada de la revista ¡Hola! de este miércoles. La publicación asegura que la modelo y el empresario llevan saliendo desde septiembre y que la historia va en serio, pues ambas familias ya se conocen.

De Bill Saad se sabe poco: tiene 55 años, vive en Madrid y ha trabajado en Francia y Canadá, donde fundó, hace nueve años, Jota 2 Group, conglomerado que aglutina a más de 30 empresas de emprendimiento tecnológico y cuenta con más de 2.500 empleados. También fundó, y posteriormente vendió, Mercury TFS, una exitosa financiera. Además, es creador de la marca de productos de alimentación saludables Shukran Foods.

Separado y padre de dos hijos, la nueva pareja de Nieves Álvarez figura como creador y presidente desde julio de 2021 de la Fundación Tara Mujeres Emprendedoras, cuyos fines son "la promoción y defensa de los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer en su condición de profesional y/o empresaria o emprendedora", tal y como figura en el BOE.

La modelo de las modelos

La carrera de Nieves Álvarez comenzó en 1992, junto con Eugenia Silva, en el concurso Elite Look of the Year, organizado por la agencia Elite Model. Este año ha festejado sus 30 años sobre las pasarelas desfilando para uno de los grandes, el diseñador Stéphane Rolland, quien la considera su musa.

En cuanto a su vida sentimental, estuvo casada desde 2002 hasta 2015 con Marco Severini, un fotógrafo italiano con el que tiene tres hijos: Adriano, nacido el 15 de junio de 2005, y los mellizos Brando y Bianca, nacidos el 12 de noviembre de 2007.

Tras ello, Nieves ha tenido más relaciones pero ninguna seria. El pasado verano rompió con el último novio que se le ha atribuido, el abogado y empresario valenciano Manuel Broseta, de 55 años. La pareja comenzó una discreta relación en junio de 2020, y tras un año decidieron poner punto y final a su romance de forma amistosa. Al parecer, dejaron de salir porque él viajaba mucho por cuestiones de negocios -como a Ibiza, para acudir a su exitoso restaurante Alma Beach- y también familiares -sus dos hijos viven en Valencia-. Todo esto hizo inviable que la relación se mantuviera en el tiempo.