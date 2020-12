Es la nadadora con más medallas mundiales y la tercera mejor entre hombres y mujeres. Ona Carbonell demostró en MasterChef Celebrity que puede conseguirse todo lo que uno se proponga, si se pone interés, tiempo de estudio y trabajo.

-¿Cómo ha surgido esta colaboración con La Sirena?

-Me propusieron presentar su revista gourmet para Navidad y me hizo mucha ilusión porque me siento muy identificada con la marca.

-¿Suele usar productos congelados en Navidad?

-Sí, suelo tener el congelador a tope. Entrenando, teniendo poco tiempo, el peque... Me gusta tenerlo lleno porque te saca de un apuro. En Navidad también; me encantan muchos productos congelados que quedan súper bien: salmón, marisco, bacalao...

-Tras ganar 'MasterChef Celebrity 3', ¿sigue vinculada a la cocina?, ¿con qué proyectos?

-Antes de MasterChef no había cocinado jamás porque siempre estaba entrenando o durmiendo en el Centro de Alto Rendimiento o en un hotel. Pero tras MasterChef practiqué muchísimo, aprendí mucho, conocí muchos chefs españoles maravillosos y restaurantes españoles. Me encanta cocinar y siempre que puedo cocino en casa. Me han ido saliendo muchísimos proyectos, entre ellos ser socia del Grupo Nomo, del restaurante japonés Nomo Braganza en Madrid. Está yendo muy bien y está teniendo muy buena acogida.

-¿Valora la experiencia de 'MasterChef' positivamente, o es diferente a cómo la vemos en la tele?

-Súper positiva. Principalmente porque aprendí a cocinar, que no tenía ni idea; es algo que podré utilizar toda mi vida. Cuando lo conoces es artístico, puedes innovar, crear… Aparte de que somos lo que comemos, hay que comer bien y cuando tienes unas tablas sabes cocinar de tal manera que comer sano y equilibrado también puede ser muy apetecible y bonito a la vez. De MasterChef lo más bonito que me he llevado son los compañeros, los jueces... el grupo humano fue maravilloso, todo el equipo. Fue una experiencia maravillosa retarme a mí misma, fuera de mi zona de confort, fuera del agua, en un ámbito que no era el mío y crecer. Súper, súper positivo, y es tal cual se ve en la tele.

-¿Cómo suelen celebrar la Navidad en casa?, ¿son 'cocinillas' en su familia?

-Hasta ahora como todo el mundo: nos juntábamos la familia los días señalados y la fiesta navideña siempre es alrededor de la comida. Nosotros somos muy de cocinar en casa, también de ir a restaurantes, pero las fechas navideñas estamos mucho más en casa. Yo creo que lo bonito es pasarse el 24 todo el día cocinando para esa noche, el 25 lo mismo. Desde MasterChef colaboro muchísimo más en mi casa cocinando; de hecho, ahora incluso soy la que dirige la cocina, con mi madre y a veces mi abuela.

-Esta Navidad, lógicamente, se plantea de manera diferente por la pandemia. A día de hoy, ¿cómo tiene previsto celebrarlo?

-Será lo mismo, pero reducido. Hay que respetar todas las normas que nos pongan para que todo vaya mejor.

-Estas fiestas, además, son las primeras que pasa como mamá de Kai, su hijo que tiene tres meses sólo. ¿Cómo le ha cambiado la vida la maternidad? Imagino que, aunque es muy pequeño, le hacen más ilusión que nunca las navidades, ¿no?

-Son las primeras navidades con Kai y me hace muchísima ilusión. Obviamente no podrá estar toda la familia. De hecho, hay tíos míos que todavía no conocen a Kai y es muy extraño, una situación diferente. Intentaremos hacer unas navidades muy hogareñas.

-¿Continúa dedicando tiempo a la natación o a entrenar en casa?, ¿cómo cambia la vida de pasar a ser una deportista de élite a una persona normal?

-Cuando terminé la cuarentena, después de haber parido, empecé a entrenar. Ahora estoy entrenando cada día unas cuatro horas. No es fácil compaginarlo todo y menos con la lactancia, pero creo que si te hace ilusión, siempre puedes encontrar la manera, y a mí me hace mucha ilusión.