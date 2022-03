Clásica y de color pastel: así fue la 'red carpet'

Pocas elecciones atrevidas este año en una esperada alfombra roja de los Oscar tras dos años de desfiles virtuales por la pandemia. El clasicismo y los tonos nude y pastel se impusieron en los diseños de autor, sólo permitiendo alguna excepción con el negro (de nuestra Penélope, por ejemplo), plateado y los llamativos rojo y amarillo.

El estilismo más aplaudido de la noche fue el de Jessica Chastain, con un vestido de Gucci forrado de lentejuelas; de color cobre en la parte superior y de color malva en la parte inferior. También fue uno de los más originales sin perde un ápice de elegancia.

Zendaya suele causar sensación, y esta vez no fue menos. Optó por un dos piezas de Valentino, firma a la que recurre con frecuencia. La falda era plateada y larga, con una pequeña cola que se desliza por el suelo. La camisa era muy corta y dejaba el ombligo al aire.

Olivia Colman también recurrió para su gran noche al plateado, aunque con un vestido plisado y de manga larga.

La actriz Ariana DeBose recogió su premio con un look rojo compuesto por tres piezas: pantalón, top y capa, firmado por la casa Valentino.

Nicole Kidman lució un sensacional vestido azul cielo de Armani Privé, la línea de alta costura de Giorgio Armani. El vestido lleva un amplio escote en forma triangular, pepplum y cola-lazo que cae hacia el suelo.

Jennifer Garner se sumó al grupo de invitadas que se vistieron de color rojo. Su vestido es del modista Brandon Maxwell, y destaca por el escote y el patrón recto. Un diseño sencillo, pero muy favorecedor.

Con un diseño joven y fresco que no pasa desapercibido, Kristen Stewart prescindió del vestido y prefirió un look más informal. La actriz llevó una chaqueta con bermuda de Chanel y camisa blanca, un básico pero no apto para la formalidad de esta ocasión.

Caitriona Balfe fue modelo antes que actriz; de ahí que conozca a la perfección las tendencias. Esta vez llevó un vestido blanco roto con sobrefalda de volantes de Louis Vuitton.

A pesar de la salida de tono de Will Smith que tuvo a Jada Pinkett, su esposa, como involuntaria protagonista, la productora estuvo esplendorosa en la red carpet, quizás algo sobrecargada. Al diseño verde botella de alta costura hecho por Glenn Martens para la casa Jean Paul Gaultier le sobraban fruncidos y el cuerpo era excesivamente cerrado.

Serena Williams, fan de Gucci, también contó con esta casa para los Oscar de este año. La tenista lució un sensual vestido en rosa vintage, con amplio escote adornado por una guirnalda de flores negras.

Zoe Kravitz también llevó un vestido rosa. En su caso se trataba de un diseño asimétrico y muy elegante de Yves Saint Laurent. Tenía un corte recto que estiliza la figura y alarga la silueta, y supuso todo un acierto para esta velada tan especial.

Acompañada de su marido, Ashton Kutcher, Mila Kunis también apostó por el rosa. Llevaba un sugerente vestido al más puro estilo Hollywood, asimétrico, confeccionado en seda y con falda-cola. Era un diseño de alta costura de Zuhair Murad.

La enésima elección por el rosa fue la de Lily James. Eligió una de las firmas más solicitadas en la alfombra roja de los Oscar, Versace. Su vestido tenía una enorme abertura en la falda, era de estilo lencero y llevaba tirantes finos. La falda se abre al caer y lleva varias capas de tejido, siempre en el mismo tono.

Sofía Carson se sumó a la moda del clásico negro y lo hizo con un vestido de tul de Giambattista Valli. Un diseño de alta costura formado por varias capas de tejido. La falda llevaba un gran volumen y el cuerpo se drapeaba para ajustarse a la figura.

Kristen Dunst escogió un traje rojo de Christian Lacroix, un diseño vintage con escote palabra de honor en el que los fruncidos son los protagonistas. Una elección en la línea que acostumbra la actriz.

La cantante y actriz Queen Latifah se vistió de amarillo con este dos piezas que al menos destacó entre tanto nude, rojo y negro.

Los hombres no suelen destacar, pero el caso de Timothée Chalamet es diferente. El joven siempre causa sensación y destaca por sus indumentarias, y esta vez no fue menos pese a que estuvo recatado. Vistió un traje de Louis Vuitton que, y ahí va la novedad, llevó sin camisa, a pecho descubierto. ¿Se convertirá a partir de ahora en moda?

Sebastián Yatra llamó poderosamente la atención por su esmoquin rosa. Era de la firma italiana Moschino, capitaneada ahora por el irreverente Jeremy Scott, y la combinó con camisa también rosa pero pajarita y zapatos en negro.

El señor más clásico y guapo de la noche, sin embargo, fue Shaw Mendes. Posó como un modelo y lo hizo con un esmoquin que le quedaba como un guante. Era de la casa Dolce&Gabbana y de estilo clásico.