Pablo Iglesias se ha cortado la coleta, pero de forma literal. El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Unidas Podemos ha dado un cambio radical en su vida al abandonar la política y, para esta nueva etapa existencial, ha decidido también cambiar de imagen deshaciéndose de la conocida melena recogida que le valió el apodo de El Coletas.

"No me voy a cortar la coleta porque me gusta llevar el pelo largo"; "para mí el pelo es como lo de Sansón", o "la coleta forma parte de mí y me seguirá acompañando". Son algunas de las frases que ha dejado Iglesias a lo largo de su trayectoria política, pero ahora, creyéndose lejos de las cámaras y de los asuntos de Estado, ha puesto fin a un estilismo capilar que lucía desde la adolescencia.

Meses atrás, al parecer, ya había confesado su deseo de cortarse el cabello, pero sus colaboradores le instaron a mantener el símbolo de la irrupción de Podemos en la política nacional. Fue entonces cuando comenzó a aparecer siempre con el pelo recogido en un moño en lugar de suelto.

Atrás ha quedado así su mayor seña de identidad como político y ahora, con el pelo corto como tantos otros, Pablo Iglesias lee un libro y disfruta del buen tiempo en una terraza en la imagen que ha publicado el periódico La Vanguardia firmada por Dani Gago y que rápidamente se ha convertido en viral.

Los memes no se han hecho esperar. El PP de la Comunidad de Madrid fue uno de los más rápidos en reaccionar. "Culpa de Ayuso", escribieron en sus redes. Pablo Iglesias dimitió hace una semana tras perder en las elecciones madrileñas, unos comicios en los que su formación se situó en último y quinto lugar.

Algunos, como la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, tiraron de ironía: "Hasta el moño de sí mismo", escribió en Twitter.

Los internautas han definido gráficamente este cambio de look con una Ayuso vestida de torero y con 'la coleta' de Iglesias en la mano.

"Pablo Iglesias pagando con su pelo sus crisis vitales me representa", afirma Dinah called Dinah en Twitter.

Otros le comparan con El Fary, Harry Styles e incluso con Rocío Carrasco. "Llorar para seguir siendo casta", reza el texto junto a una foto de la hija de Rocío Jurado en su documental con la cara de Iglesias.

