La anciana madre de Isabel Pantoja, de 87 años, se encuentra en muy delicado estado de salud. Según informa Diez Minutos, podría haber sufrido graves complicaciones en las últimas horas. No se sabe, sin embargo, si ha sido hospitalizada, lo que sí ha ocurrido en diversas ocasiones anteriores. Si empeora, esta circunstancia podría acelerar la salida de su hija de Supervivivientes.

En la familia Pantoja se vive con preocupación la situación, pese a que no se ha hecho público el diagnóstico, ya que a ello se une la ausencia de la propia Isabel, en Honduras participando en el reality. En Mediaset están ahora mismo sopesando si informar o no a la tonadillera, que se encuentra a miles de kilómetros de esta situación familiar. A punto de cumplir 88 años, no es la primera vez que doña Ana sufre percances de este tipo.

Según Bluper, Pantoja habría firmado una cláusula con Telecinco que le permitiría abandonar el concurso sin penalización económica, lo que refuerza la posibilidad de que la cantante abandone, temporal o permanentemente, el concurso de Mediaset.