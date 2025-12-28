A estas parejas de famosos se les acabó el amor, ¿de tanto usarlo?

Kiko Rivera e Irene Rosales han protagonizado la ruptura más mediática tras 11 años de relación y dos hijas en común.

El año 2025 apura sus últimos días y es hora de hacer balance en el terreno sentimental. Al igual que para muchas parejas 2025 ha sido un punto de inflexión para el despegue del amor, para otros famosos ha sido el año en el que han terminado sus relaciones sentimentales. Desde la primera ruptura conocida, la de Sara Carbonero y Nacho Taboada, a la última, la protagonizada por Alejandro Sanz y Candela Márquez, muchos rostros conocidos han puesto el punto y final a sus matrimonios y noviazgos.

Alejandro Sanz y Candela Márquez, la última ruptura sentimental del 2025. / EFE

En estos compases finales de 2025, Alejandro Sanz y Candela Márquez han optado por separar sus caminos de forma inesperada. Después de un año y medio de relación, la pareja ha finalizado su historia de amor sin la existencia de terceras personas. “Están locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales”, asegura la revista ¡Hola!.

'Los Javis' seguirán trabajando juntos pese a la ruptura. / EFE

En el mes de noviembre se produjo una de las rupturas más mediáticas, la de Los Javis. Javi Calvo y Javi Ambrossi han protagonizado una ruptura amistosa que no afectará a sus proyectos profesionales en común. De momento, la expareja ha puesto a la venta su espectacular chalé en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Kiko Rivera e Irene Rosales pusieron el punto y final a su matrimonio el pasado mes de agosto. / INSTAGRAM

La separación que más titulares ha generado en la crónica social ha sido la de Irene Rosales y Kiko Rivera. El pasado 26 de agosto saltaba la noticia, aunque desde su entorno aseguran que el matrimonio estaba muerto desde hace más tiempo. El dj y la influencer han compartido 11 años de relación sentimental, nueve de ellos como matrimonio. Como fruto de su amor están sus hijas, Ana, de 9 años, y Carlota, de 7. Irene rehízo su vida sentimental unas semanas después con Guillermo, un empresario sevillano.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas rompieron su relación tras la vuelta del jinete de 'Supervivientes'. / INSTAGRAM

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas también pusieron el punto y final a su romance este año. Cuando parecía que todo marchaba viento en popa a toda vela, el jinete se fue a Supervivientes y todo cambió. Pocos días después de su regreso anunciaron su ruptura.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, un romance de verano que apenas ha durado tres meses. / INSTAGRAM

Menos de tres meses duraron Lamine Yamal y Nicki Nicole. Una relación adolescente de verano que ha terminado en buenos términos pese a los rumores de una posible infidelidad del futbolista.

Sara Carbonero y Nacho Taboada, una de las primeras rupturas del 2025. / INSTAGRAM

Katy Perry y Orlando Bloom se han separado tras nueve años de relación. Ambos tienen una hija en común, Daisy Dove, de apenas año y medio. Miguel Ángel Silvestre ha finalizado su noviazgo de dos años con la bailarina Rebeca Toribio. Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro optaban por separar sus caminos después de varios años de noviazgo y planes de boda que fueron posponiéndose. Los tenistas Paula Badoda y Stéfanos Tsitsipas han roto de manera definitiva tras varias idas y venidas. Por últimos, dos amigas, Isabel Jiménez y Sara Carbonero, ponían el punto y final a sus respectivas historias de amor. La periodista almeriense finalizaba su relación de 18 años con Álex Cruz y su socia en SlowLove comenzaba el año separándose de Nacho Taboada. En la actualidad, ha rehecho su vida junto al empresario José Luis Cabrera.