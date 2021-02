Paris Hilton ha anunciado su compromiso con el empresario Carter Reum, justo el día de su 40 cumpleaños y tras un año de relación en el que la heredera del imperio hotelero ha vuelto al foco mediático. "Durante el pasado año, el coronavirus ha acelerado muchas cosas. Como alguien que viajaba constantemente, tuve la oportunidad de quedarme en casa y reevaluar lo que era importante para mí", aseguró la estrella a la revista People.

No es la primera vez que Paris Hilton se compromete, pues hace un par de años anuló sus planes de boda con Chris Zylka y la prensa estadounidense recordó que también suspendió un enlace en 2003, con Jason Shaw, y otro en 2005, con Paris Latsis.

Su nueva pareja conoce a la familia desde hace tiempo y ha destacado de Hilton su "ética y autenticidad" tras haberla conocido de manera más íntima.

PARIS HILTON RENUEVA SU MARCA

La noticia del enlace llega el día en que Hilton cumple 40 años, con los que puede presumir de ser pionera en el explotado negocio de las influencer. Pero, tras una etapa en la que su popularidad ha descendido, "la primera famosa por el simple hecho de ser famosa" ha renovado su marca para dejar atrás la frivolidad, decir adiós al "personaje" que interpretaba y abrazar las causas sociales.

En septiembre del año pasado, la heredera estrenó el documental This Is Paris, una cinta de casi dos horas que ofreció una cara poco conocida de su vida. "Viajo por el mundo, visito hoteles, discotecas y tiendas. A veces no sé quién soy. Siempre tengo una fachada de estar feliz y de llevar una vida perfecta. Creé una marca y un personaje y he estado atrapada en él desde entonces", aseguró.

De esta manera, Hilton quiso desvincularse de la imagen labrada durante años en los que ocupó titulares por escándalos sexuales, problemas con el alcohol y asuntos pendientes con la justicia por los que llegó a ser sentenciada a prisión en 2007.

En la década de los 2000 hizo pinitos como cantante, actriz y empresaria hasta que su popularidad cayó ante una nueva generación de celebridades más comprometidas con causas sociales y alejadas de estilos de vida provocadores. "Veo a mucha gente que utiliza sus plataformas para tener una voz y marcar diferencia en las cosas de que de verdad importan", explicó recientemente.

En el documental, Hilton reveló que fue llevada con 16 años a un internado del estado de Utah para jóvenes problemáticos en el que fue objeto de abusos, verbales y físicos, junto a otras compañeras. De hecho, hace unas semanas testificó en el Capitolio de ese estado mientras se promulgaba una ley para erradicar el abuso en este tipo de centros.

Con ese espíritu, la estrella ha querido adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar una etapa en la que el público mira con una nueva perspectiva a iconos mediáticos de la década pasada como Britney Spears y Lindsay Lohan, antiguas amigas suyas que también pasan por un proceso de renovación de imagen.