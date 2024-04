El parto con aroma a final de Mundial de Ana Peleteiro

El Hormiguero ha comenzado una nueva semana con la visita de Ana Peleteiro. La medallista olímpica tiene entre ceja y ceja revalidar una presea este verano en la cita parisina. Después del nacimiento de su hija Lúa, la atleta no ha querido descuidar su faceta deportiva y acudirá a los Juegos Olímpicos de París más ilusionada que nunca.

Precisamente su marido, Benjamin Compaoré, es francés. “Mi marido es lo único malo que tiene”, ha bromeado sobre su nacionalidad y la rivalidad que siempre ha existido en el deporte con el país vecino. “Son maravillosos. En mi boda mi familia flipó con ellos, se lo pasaron genial. Yo los que conozco son lo más”, ha aclarado sobre la familia de su esposo.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, la atleta española, ¡Ana Peleteiro! #PeleteiroEH pic.twitter.com/BSqetqSe1Q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2024

Peleteiro ha contado en el programa de Pablo Motos la intrahistoria del parto de su hija Lúa. Cuando ella empezó a tener las primeras contracciones se disputaba la final del Mundial de Qatar entre Francia y Argentina. La atleta comenzaba a ponerse de parto justo cuando Mbappé y Messi competían por la cita más importante a nivel de selecciones. En aquella final, su marido iba con su país, Francia, y Ana con Argentina por su simpatía hacia Messí.

“Mi marido cuando estaba con las contracciones era Mbappé solo. Yo quería que ganara Messi y él se enfadó un poquito conmigo. Estaba sufriendo muchísimo”, ha rememorado. Finalmente, Lúa nacía dos días después para colmar de felicidad a la familia de atletas.

💬 Ana Peleteiro: “Si se ha luchado hasta el final, jamás será un fracaso” #PeleteiroEH pic.twitter.com/7i2Bm80yga — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2024

La saltadora ha explicado cómo se las apañan para cuidar de la pequeña Lúa. Ambos son deportistas de alto nivel y requieren muchas horas de entrenamiento. “El año pasado me tragué yo más noches y él se hacía las mañanas porque a mí no me costaba volver a dormirme y él se desvelaba. Ahora la niña duerme toda la noche, pero él se traga más marrones porque sabe que la que tiene más opciones de ganar medalla olímpica soy yo. Yo entreno todos los días para ser campeona olímpica. Creo que lo puedo conseguir y por eso tengo que decirlo”, ha finalizado.