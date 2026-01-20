La prensa internacional destaca la actitud de la princesa Leonor y la infanta Sofía hacia su abuela en estos difíciles momnentos

La princesa Leonor y la infanta Sofía este sábado en el funeral de la princesa Irene en Madrid

El funeral de la princesa Irene de Grecia, celebrado este lunes en la Catedral Metropolitana de Atenas, seguido de la inhumación privada en el cementerio real de Tatoi, ha generado una amplia cobertura en la prensa del corazón de toda Europa, con énfasis en el luto familiar del entorno de doña Sofía y de los hijos del fallecido Constantino de Grecia. Se destaca especialmente la presencia de los Reyes y con ellos el apoyo mostrado por la princesa Leonor y la infanta Sofía hacia su abuela.

En la prensa griega, los medios han destacado el carácter emotivo y sobrio del acto, recordando a la princesa Irene como una figura discreta, muy querida en su tierra natal y símbolo de la continuidad dinástica pese a la cancelación de la monarquía en 1973. Publicaciones locales han subrayado la presencia de toda la familia real helena, encabezada por el heredero, hijo mayor de Constantino, Pablo de Grecia, y el respaldo de la rama española, interpretando el acontecimiento luctuoso como un momento de reconciliación histórica y familiar.

Los Reyes, con doña Sofía, acuden al funeral de Irene de Grecia este lunes en la catedral de Atenas. / Mariscal / Atenas

Se ha alabado la madurez de las jóvenes Leonor y Sofía, descritas como "dignas y protectoras" al flanquear a su abuela durante la ceremonia, en un gesto que refuerza los lazos de la familia real española con sus ancestros de Grecia.

La prensa británica ha centrado su atención en los vínculos dinásticos entre las casas reales europeas, recordando el origen Glücksburg de la familia griega, emparentada con la británica a través de Cristián IX de Dinamarca. Medios como The Times o Hello! han resaltado el apoyo inquebrantable de Leonor y Sofía a doña Sofía, con frases como "las nietas han sido el pilar emocional de la reina emérita en su hora más amarga". La publicación Tatler también destaca la actitud de la Princesa de Asturias y su sobriedad, ejemplar siempre en cada una de sus apariciones. Es una figura cada vez más respetada en la prensa británica.

Victoria Federica e Irene Urdangarin con la condecoraciones de la fallecida princesa / EFE

También se han contextualizado este funeral en medio de la tragedia ferroviaria en Córdoba, con la preocupación en la familia real española, haciéndose eco de que regresaban cuanto antes para estar presentes en la zona cero de accidente de Adamuz.

En Francia, revistas especializadas como Point de Vue han elogiado el protocolo de las exequias de la fallecida princesa y se acentúa en el papel de Leonor y Sofía como "herederas" de las formas de su abuela doña Sofía, que vive un momento difícil sin el apoyo de su hermana. La unidad familiar de Felipe VI en torno a la reina emérita ha sido muy elogiada en las webs francesas del corazónç

La prensa neerlandesa, atenta a las conexiones escandinavas con Grecia ha enfocado el evento en la herencia danesa de la dinastía Glücksburg. Medios han destacado la presencia de las princesas españolas como un gesto de "solidaridad intergeneracional", y han valorado positivamente la ausencia de controversias políticas en un país republicano como Grecia, donde el funeral se ha vivido como un tributo cultural y personal a una princesa que mantuvo vínculos estrechos con su país.

En general la cobertura muestra su reconocimiento a la figura de la princesa fallecida y a su hermana, la reina española que genera afecto y respeto, como el que ganan sus nietas en el ámbito personal e institucional.