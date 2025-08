Preocupación por la salud de Jesulín de Ubrique, que pasa por el quirófano

Nuevo revés para la salud de Jesulín de Ubrique. El torero gaditano ha tenido que ser intervenido para solucionar un problema en la rodilla. Este percance no tiene nada que ver con el que sufrió en septiembre del pasado año debido a un fuerte dolor en el pecho. Entonces tuvo que ser ingresado de urgencia y unos días después recibió el alta médica.

Ahora, el marido de María José Campanario ha pasado por el quirófano por un problema distinto, unas molestias físicas en la rodilla. El diestro ha contado en las redes sociales el motivo de su última intervención y cómo se encuentra tras la operación.

“Estoy contento porque los pinchazos me dan pánico. He venido con mucho dolor, venía preocupado por ver cómo sería todo el proceso de la intervención y estoy muy contento porque ha sido terminar y me puedo agachar, me puedo levantar… Me ha dicho el médico que me vaya a correr”, ha comentado a modo de broma.

El torero ha sido intervenido en la consulta del Doctor Domingo Ventura en Sevilla. “De la consulta el ruedo: así ayudamos a Jesulín de Ubrique con su rodilla. El dolor no distingue de profesión, ni de valentía. Jesulín acudió a nosotros buscando una solución real y duradera para su rodilla. Hoy, Jesulín está de vuelta en movimiento, sin dolor y con más vida”, ha explicado la prestigiosa clínica en su perfil de Instagram.

La dolencia del torero se ha tratado con la aplicación de radiofrecuencia de nervios geniculados que han permitido bloquear el dolor, un tratamiento que se ha completado con medicina regenerativa.