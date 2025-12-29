El proyecto de Leonardo DiCaprio en Trujillo para la fabricación de diamantes de manera sostenible

Leonardo DiCaprio está detrás de la empresa Diamond Foundry que se ha instalado en el polígono industrial Arroyo Caballo, de Trujillo (Cáceres), uno de los pueblos más bonitos de España. Allí ha montado una fábrica de diamantes sintéticos para usos industriales en colaboración con la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

El actor de Titanic es uno de los grandes accionistas de la empresa Diamond Foundry, que se encarga de la fabricación de diamantes para chips a nivel mundial. Esta faceta del intérprete se complementa con otras acciones puestas en marcha por DiCaprio en favor de la sostenibilidad. Él está orgulloso de invertir en un sector que mira, cuida y respeta el medioambiente. “Estoy orgulloso de invertir en Diamond Factory, una empresa que reduce los costes humanos y medioambientales mediante el cultivo de diamantes sostenibles”, dijo en una entrevista.

DiCaprio también cuenta con una fundación enfocada a la promoción de la salud y el bienestar de las personas, la Fundación Leonardo DiCaprio. La entidad, con sede en California, apoya proyectos en favor del clima, la vida silvestre y el equilibrio de las comunidades y los ecosistemas.

La Fundación Leonardo DiCaprio realiza actividades para la defensa de los Derechos de la Naturaleza con el fin de garantizar un mundo natural próspero y rico en biodiversidad, así como un clima saludable.