Aún quedan días de verano y Marbela lo sabe

Marbella ha vivido una velada que ha sido un reencuentro colectivo con canciones que han atravesado generaciones y una demostración brutal de que Amaral no se ha movido un milímetro del lugar donde empezaron: la honestidad. La primera vez del dúo zaragozano en Starlite Occident ha dejado claro que lo suyo no es vivir de recuerdos, sino seguir escribiendo el futuro.

Eva Amaral y Juan Aguirre han comenzado tocando en pequeños locales a mediados de los 90, sin más armas que sus canciones y una manera única de contarlas. Desde entonces, han construido una de las carreras más sólidas, respetadas y queridas del pop-rock español. Con discos que han marcado a varias generaciones e himnos convertidos en parte de la vida emocional de miles de personas, Amaral ha sabido evolucionar sin perder identidad. Sin ti no soy nada, Como hablar, Marta, Sebas, Guille y los demás o El universo sobre mí no son solo éxitos: son recuerdos compartidos, canciones-refugio, gritos de guerra. Más de 25 años después, siguen girando con todo su repertorio intacto y con nuevo material que no se conforma: su último trabajo, Dolce Vita, es una muestra de ello.

Dolce Vita, el tema que abre el disco y da nombre a esta gira, ha sido también la puerta de entrada a una noche conmovedora. Con Eso que te vuela la cabeza y Tal y como soy, Juan y Eva han ido hilando un relato cargado de sentido hasta que ha explotado con Toda la noche en la calle. No hizo falta que pidieran nada: el público llevaba tiempo preparándose para este momento.

El repertorio ha nevegado con naturalidad entre las canciones recién salidas del horno —Los demonios del fuego, Viernes Santo, La unidad del dolor— y los clásicos que ya forman parte del ADN colectivo: Como hablar, Revolución, Marta, Sebas, Guille y los demás, El universo sobre mí y Salir corriendo. El cierre con Ahí estás ha sido puro Amaral: delicadeza, verdad y una mirada luminosa hacia el futuro.

Entre el público, rostros conocidos como Irene Villa, Cayetana Guillén Cuervo, Paula Echevarría, Valeria Mazza, Estefanía Luyk y su hija, Raúl Peña, Zayra Gutiérrez, Edu Aguirre y Vania Millán han disfrutado del concierto y la posterior fiesta GUEST en el marco incomparable del festival boutique.