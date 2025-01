Quevedo y las razones de haber estado lejos de su propia fama

El cantante canario Quevedo protagoniza la portada de la revista GQ del pmes de febrero. El único español en alcanzar el número uno global en la era del streaming, ha pasado el pasado año 2024 alejado de los focos mientras preparaba su segundo álbum, Buenas noches. Con el nuevo año es hora de preparar su nueva gira, su transformación física durante estos meses de retirada, mientras ha preparado colaboraciones como la de Aitana: "Un día me mandaron una base con el ritmo de la canción y la primera persona en la que pensé fue en ella. Me gustaba la idea de acercarme al mundo de Aitana, que es más pop, pero también que ella se adentrara en el mundo más urbano, como el mío", reconoce.

Quevedo ha estado lejos de los focos para preparar su nuevo trayecto musical y también por salud mental. "No tomé la decisión de apartarme de la vida pública por un suceso concreto, sino por un cúmulo de cosas. Me di cuenta de que, a pesar de estar viviendo un momento profesional muy bueno, no era todo lo feliz que debería ser. Fue una decisión meditada. Analicé cómo me sentía por dentro y por fuera, mis relaciones personales y mis hábitos, y decidí que era el momento de parar, reflexionar y tomar las riendas. Todavía estoy aprendiendo y no soy perfecto, pero fue una decisión que me ayudó mucho", admite.

Tras estar lejos de los escenarios, ahora toca volver a estar frente al público. "Con el ritmo tan inmediato que tienen las cosas hoy en día, piensas: ¿Y si, cuando vuelva, la gente no lo recibe igual?", es la inquietud del cantante de peculiar voz para otras generaciones mayores. "Pero confío en la conexión que tengo con mi público. Las personas que disfrutan de mi música entienden mi mensaje, y eso no se pierde. Incluso cuando decides tomarte tu tiempo, la gente entiende que somos humanos y que a todos nos hace falta parar en algún momento", zanja.

El porqué del cambio de Quevedo

Tras perder kilos y tener un físico más en forma, explica: "Mi cambio físico ha sido una consecuencia de intentar tener una vida más ordenada. Siempre he sido una persona deportista. Desde pequeño he jugado al fútbol. Lo que pasa es que cuando empecé a llevar esta vida tan ajetreada de viajes y conciertos descuidé bastante el deporte, la comida y el descanso… Llevo un año siendo bastante constante: voy al gimnasio, intento acostarme pronto, levantarme temprano y cumplir con las tareas diarias, tanto personales como profesionales. Creo que todo esto me ha ayudado mucho a verme mejor", relata a la revista GQ.

"Lo más complicado es tener que cambiar ciertos hábitos que antes eran normales, como salir tranquilamente a la calle o hacer la compra. Intento seguir haciéndolo, pero al principio me costó mucho. Cuando todo esto empezó, era muy joven y me costaba salir de casa, hacer planes o estar fuera de mi zona de confort. Afortunadamente, he ido recuperando poco a poco esa tranquilidad. Ahora estoy en un buen momento profesional, y aunque no soy alguien que no pueda salir a la calle, a veces mi mente necesita recordarlo", confiesa. "Aunque tengo el apoyo de mis amigos de toda la vida, he conocido a gente increíble en la música, y siempre acabamos hablando de cómo estamos, cómo llevamos todo. El mejor consejo que me han dado es priorizarme a mí mismo, y creo que es algo que aplica a cualquier trabajo o ámbito de la vida… Con Mimi (Lola Índigo) hablo mucho. Solemos comentar cómo llevamos las cosas, y me siento muy cómodo abriéndome a ella. El otro día vi a Bisbal en una entrevista. Aunque su música no tiene nada que ver con la mía, me encanta ver cómo lleva tantos años en la industria y sigue siendo tan vital y es tan feliz. Es un ejemplo para mí, ojalá llegar a ese punto algún día", desea Quedo.

Sobre la polémica con su tema 14 de febrero, Quevedo aclara: "Creo que mucha gente ha sacado de contexto la canción. En el álbum hay algunas canciones más explícitas, pero siempre trato de contar historias. En este caso, hablo de una persona inmadura en temas de amor y sexualidad, que por fin tiene una cita con su crush de toda la vida y lo celebra de forma inmadura. Es importante entender el contexto de las canciones. Hay temas que abordan relaciones tóxicas, desamor o fantasías, pero eso no significa que yo sea así o que esté promoviendo algo negativo. Es música, historias que me gusta crear", añade Quevedo, que le gustaría tener una colaboración con Rosalía y con Bad Bunny.