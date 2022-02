Las rarezas inconfesables de la familia real británica

Andrés de York exige a las sirvientas del Palacio de Buckingham, cuando se aloja en la residencia oficial de la monarquía británica, que alineen sus ositos de peluche en su cama de una manera específica, y abronca a las empleadas si detecta que alguno de sus juguetes no está en la posición adecuada. Esta manía tan personal del príncipe forma parte de un documental que ha emitido hace unos días la cadena ITV titulado Ghislaine, prince Andrew and the pedophile (Ghislaine, príncipe Andrés y la pedofilia), que trata sobre las relaciones entre Maxwell -recientemente condenada por abuso sexual-, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. Su colección de peluches, desde luego, no contribuye a mejorar su imagen tras saberse que en unos meses será juzgado por violación de menores y abuso sexual.

Según uno de sus antiguos ayudantes, Paul Page, en el dormitorio de Andrés de York en Buckingham había un diagrama en el que se daban instrucciones sobre la manera en que tenían que estar colocados sus peluches. "Cuando el duque de York se queda a dormir, coloca un osito de peluche pequeño y un cojín sobre la cama. Al hacer la cama, colócalos junto al osito del lado izquierdo", indicaba la nota.

Los empleados de palacio tenían que tener mucho cuidado en seguir las instrucciones al pie de la letra, porque "si los osos de peluche no estaban bien colocados, (el príncipe Andrés) se pondría a gritar", afirma Page, cuyo testimonio parece confirmado por unas declaraciones que príncipe Andrés realizó en 2010. "Siempre he coleccionado ositos de peluche. Allá donde fuera con la Marina, solía comprar uno, así que tengo una colección de peluches de todo el mundo", declaraba aquel año el duque de York.