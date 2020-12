Diez razones para no ver el nuevo vídeo navideño de Leticia Sabater

Si has llegado hasta aquí buscando el nuevo vídeo de Leticia Sabater, ya te anticipamos que no, que eso no es aquí. La Navidad no nos sienta igual a todos, por suerte, porque sería muy poco soportable afrontar la proximidad de las fiestas navideñas con una lluvia de videoclip al más puro 'antiestilo' Leticia Sabater.

Con dos apariciones al año, la ex tierna presentadora de contenidos infantiles convertida en cantante de ocasión logra levantar la polvareda, efímera pero intensamente gracias, entre otros motivos, a que es carnaza de redes sociales: es TT. Pero esta vez, este diciembre 2020, ha ido demasiado lejos con su 'Papa Noel, you´re the only one' y con los tres Reyes Magos a los que no ha dudado en meter en la cama.

Y es que ya lo decía 'El Sevilla', el cantante y líder del grupo “Mojinos Escozíos”, al hilo de su último intento de 'hit' navideño, 'Trínchame el pavo'. "Ojalá tus conciertos en Argentina no te lleven dos días sino dos años, te lo agradeceremos todos los españoles".

Pero no. Volvió en verano y, también ahora para arañar clics y minutos de fama haciendo carantoñas entre las sábanas con Melchor, Gaspar y Baltasar y manteniendo sexo con Papá Noel.

Así anunciaba su protagonista el estreno del vídeo:

"Feliz Navidad a todos mis fans y seguidores aquí tenéis mi último villancico en ingles papa noel your the only one ,con un controvertido y polémico Videoclip, juzga tu mismo! Un controvertido y polémico Videoclip, juzga tu mismo!"

Pues allá vamos... juzgamos y decidimos recomendar no ver el vídeo de Leticia Sabater por entre otros estos 10 motivos:

Precisamente, su hilo conductor es la primera de las diez razones para no ver este año el videoclip "navideño" de Leticia Sabater.

Motivo 1. Se acerca más a una mala peli porno que a un video navideño con chispa

Acabo de ver un trozo del videoclip que ha subido Leticia Sabater y os juro que pensaba que era una peli porno pic.twitter.com/oM7evPI2xY — Vicky la Vikinga ❄☃️🎄🎅🏻 (@VGarcy) November 30, 2020

Motivo 2. La insuperable coreografía 'anti-ritmo' que se marca la Sabater antes de emprender sus cuitas amorosas.

Motivo 3. La ausencia total de 'glamour navideño' en el pisito donde transcurre el grueso del montaje.

Motivo 4. El pueril montaje del vídeo.

Motivo 5. La destrucción absoluta de los ideales de la niñez.

Motivo 6. Los lujuriosos gestos de un desaguisado y cutre Papá Noel.

Motivo 7. El triquini invernal (e infernal).

Motivo 8. Su ¿inglés?

Motivo 9. Su aparición estelar como Power Ranger.

Y motivo 10. Su duración: ¡Nada menos que 5 minutos! Si lo visto entero, casi que nos atrevemos a asegurar que ya estás inmunizado contra la Covid-19.