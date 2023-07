La reacción de Rosalía que sorprenderá a todo el mundo

La ruptura sentimental de Rosalía y Rauw Alejandro está copando todas las portadas en los últimos días. La exclusiva adelantada por la revista People ha sido confirmada por el artista puertorriqueño a través de su cuenta de Instagram, pero faltaba conocer cuál es la postura de la cantante catalana. Pues bien, Rosalía ha hablado alto y claro para despejar todos los rumores infundados que han sobrevolado sobre la mediática ruptura.

Rosalía ha aclarado que está viviendo un momento complicado, a la vez que ha defendido al que hasta hace poco ha sido su novio. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, ha posteado en una story de Instagram junto a un corazón.

La artista catalana ha querido sacar la cara por Rauw Alejandro, al que se le ha relacionado sentimentalmente con la modelo Valeria Luque. La versión de Rosalía desmonta la idea de que la ruptura se haya producido por una infidelidad del cantante puertorriqueño como habían apuntado diversos medios.

Antes del comunicado de Rosalía había hablado Rauw Alejandro para confirmar la ruptura de la pareja. “Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, ha dicho.

Rauw Alejandro ha desvelado que la ruptura venía de tiempo atrás. “Si hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, ha aclarado.