Así ha reaccionado Kiko Rivera a la demoledora entrevista de Irene Rosales

Irene Rosales ha concedido una entrevista para el programa ¡De viernes! en la que ha soltado todo lo que tenía guardado sobre su matrimonio con Kiko Rivera y los entresijos del clan Pantoja. La modelo sevillana, testigo de excepción de todo lo que ha acontecido entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera durante los últimos años, ha reconocido que se ha sentido humillada por las continuas infidelidades del dj. Irene Rosales ha desvelado que recibía mensajes en los que se le tachaba de cornuda.

A la influencer tampoco le ha sentado bien algunas de las desconsideraciones recientes de Kiko Rivera hacia su persona, como la comparación de un Ferrari con un Twingo, a raíz de un directo del dj en las redes sociales, o la vez que coincidieron en un establecimiento sevillano y no quiso presentarle a su nueva novia. Y sus declaraciones no se quedan ahí, ya que la próxima semana la sevillana estará presente en el plató del programa de Telecinco.

La reacción de Kiko Rivera no se ha hecho esperar. El hijo de Isabel Pantoja, con la que acaba de tener un acercamiento a la espera de sentar las bases de la reconciliación, ha dejado claro que Irene Rosales forma parte del pasado. El dj ha reconocido que su vida marcha tan bien que no se preocupa de la de los demás, en una clara alusión a la entrevista concedida por Irene Rosales.

“La gente que está bien con su vida no tiene tiempo para vivir la de otros. Cada uno debería preocuparse por la suya, que de la mía ya me encargo yo. Feliz sábado a todos. Gracias de corazón por estar siempre ahí. Por el cariño y por vuestro apoyo”, ha posteado en las redes sociales junto a un vídeo con su nueva pareja, Lola García.

Por su parte, Lola García, ha agradecido la compañía y el apoyo que le está brindando Kiko Rivera en su faceta profesional. “Hay profesiones muy bonitas, pero también muy duras. La danza es una de ellas. Viajes, horas en ensayo, escenarios lejos de casa, cansancio, nervios antes de salir y muchas veces soledad detrás del telón. Por eso es tan importante tener al lado a alguien que entienda todo eso. Que no solo te acompañe, sino que te empuje a seguir, que te sostenga en los momentos de cansancio y que celebre contigo cada paso que das. Ayer, en el camerino, antes de salir a escena, pensé en lo afortunada que soy. Feliz de haberte encontrado en este camino. Estoy orgullosa de ti, de cómo estás haciendo las cosas y de la persona que eres. Porque más allá de lo que la gente pueda decir o pensar, yo tengo la suerte de conocer al hombre increíble que hay detrás. Gracias por estar. Te quiero”, ha escrito en su perfil de Instagram.