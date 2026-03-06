La reconciliación más esperada: Kiko Rivera e Isabel Pantoja acercan posturas tras años enfrentados

Isabel Pantoja y Kiko Rivera han acercado posturas y ya se habla de una reconciliación de madre e hijo. El dj ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir en una story una fotografía de archivo en la que aparece junto a su madre y para la que ha escogido una canción muy especial para los dos: Mi pequeño del alma.

La periodista Almudena del Pozo ha contado en exclusiva la noticia de la reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera después de que su relación saltara por los aires después de la emisión de Cantora, herencia envenenada. La colaboradora de Mediaset ha entrado en directo en El tiempo justo para desgranar algunos detalles de la ansiada reconciliación. Al mismo tiempo, Antonio Rossi desvelaba que ambos habían entablado una conversación telefónica.

La fotografía que ha compartido Kiko Rivera junto a su madre, Isabel Pantoja. / INSTAGRAM

Almudena del Pozo ha revelado que tras hablar por teléfono el próximo paso sería verse las caras. “Los dos están absolutamente a favor de seguir avanzando y arreglando todo. Yo no he hablado con Kiko, pero el titular que a mí me dan es que han hecho las paces. A partir de ahora se inicia un camino absolutamente nuevo, por eso él está tan emocionado y tan contento que ha colgado esa foto que estamos viendo en sus redes sociales”, ha explicado.

La periodista recalca que a partir de ahora se abre un nuevo ciclo vital para ambos, asegurando que tanto Isabel como Kiko querían dar este paso y curar todas las heridas del pasado. “Se han dado cuenta de que los dos estaban deseando hablar el uno con la otra, los dos se han echado mucho en falta y a partir de ahora se inicia una nueva vida para los dos, tanto para Isabel como para Kiko”, ha destacado.

El tiempo justo ha contactado con Isa Pantoja para conocer su opinión acerca del acercamiento entre Kiko y su madre, así como si tenía constancia de la fotografía que había compartido su hermano en Instagram. La influencer se ha mostrado muy sorprendida, sin llegar a creérselo del todo, y hasta el punto de cortar la llamada para comprobar de qué fotografía se trataba.