El reparto más tenso de la herencia de Rocío Jurado

Contra todo y contra todos, esa es la postura que tuvo que adoptar la hija de la conocida como La más grande, tras la muerte de su madre y la apertura del testamento que revelaría la herencia de la artista, así como su reparto definitivo. En el episodio pasado de En el nombre de Rocío, la colaboradora televisiva revelaba la existencia de dos testamentos, uno en el que Gloria Mohedano era la principal beneficiada y que la cantante jamás llegó a hacer oficial. En esta ocasión, durante el episodio emitido esta semana, Rocío Carrasco ha proseguido con los tensos momentos vividos en la notaría donde se llevaron a cabo las negociaciones por el legado de la cantante.

Rocío comienza su nueva intervención lanzando un dardo a tu tío: “Amador Mohedano lo que tiene que hacer es, primero, no mentir y segundo es preocuparse de la relación que él tenía con su mujer”. En medio de la crisis familiar por el reparto de la herencia, según Carrasco, los ataques más duros procedieron de Rosa Benito y Amador Mohedano. La hija de la cantante desvela la situación de su tío en aquel momento y como lo vivió su mujer: “Cuando estábamos con esas negociaciones, Amador tenía una deuda de 500.000 euros con Hacienda. Se enteró entera la notaría de las voces que le daba su mujer. Las voces de su mujer que le dijo que se ahorcara, ‘¡ahórcate Amador Mohedano!’, le dijo chillando en mitad de la notaría. Ellos tenían la presión de que ellos querían la herencia para hacer frente al problema que tenían y que había originado Amador. Rosa estaba muy, muy, muy caliente en ese sentido y es en ese momento en el que ella tiene un más y un menos con Amador”. Por su parte, el principal implicado solo quería dejar claro que él no era el único causante de sus problemas actuales: “Empieza a decir por el dinero que tengo este problema también lo has disfrutado tú”.

Durante la grabación, también hay un incidente que indigna a Carrasco. Se trata de un vídeo en el que su tío José Antonio le dedica unas crueles palabras en el año 2013 en el programa Sálvame, argumentando que Fidel Albiac era el responsable de que la colaboradora no tuviera relación con sus hijos: “Estas son las imágenes por las que yo llamo a José Antonio y le cuento llorando las razones y que no llevaba razón”, argumenta Rocío. La hija de la artista ha estallado durante el episodio número 11: “Yo llamo a José Antonio llorando y le cuento lo que me ha pasado y me desahogo. Le digo: ‘Tito, te has equivocado. Eso no es así. Eso ha pasado por esto, por esto y por esto’. ¿Y al hijo de... lo veo en una televisión diciendo que yo estoy llorando lágrimas de cocodrilo contándole una milonga de la niña? ¡Tú no tienes vergüenza, no tienes sangre!”.