Rocío Flores se refugia en Olga Moreno tras "cerrar la puerta" a su madre

La relación entre Rocío Flores y la hasta ahora mujer de su padre, Olga Moreno, siempre ha sido magnífica. De ahí que ahora que la joven afirma haber "tocado fondo" y ha "cerrado la puerta" a toda posible reconciliación con su madre, Olga se haya convertido en su gran apoyo.

La revista Diez Minutos publica en exclusiva este miércoles imágenes de Rocío y Olga juntas, que no dudan en apoyarse la una en la otra en estos momentos de cambio en la familia. Aunque la diseñadora rompió de manera definitiva con Antonio David Flores, el vínculo con su hija sigue inquebrantable. De hecho, cuándo salió a la luz el noviazgo entre Marta Riesco -amiga de la hija de Rocío Carrasco- y Antonio David, a pesar de los difíciles momentos que fueron para Olga, ésta no dudó en descolgar el teléfono y llamar en directo a El Programa de Ana Rosa para mostrar su respaldo a Rocío.

El acercamiento entre madre e hija parece en estos momentos inviable. Un día después de que Rocío Carrasco volviera a insistir en que no está preparada "ni personalmente ni médicamente" para ver a su hija, aunque sí prometió que no volvería a hablar sobre el expediente de malos tratos de su hija hacia ella, Rocío Flores se pronunció en el espacio en el que colabora en la misma línea: "Lo hecho hecho está. Es tarde. Esa puerta va a seguir cerrada. Lo tengo muy presente que no va a haber reconciliación. Estoy cansada de llorar, me veo sometida a mucha presión, necesito mi tiempo, recomponerme y pensar en mi salud", manifestó.

De vuelta a Málaga, la ciudad en la que vive, se ha refugiado en Olga Moreno para sobreponerse de esta difícil decisión. Como muestran las fotos publicadas por Diez Minutos, la ex de Antonio David y la colaboradora estuvieron tomando algo en una terraza mientras compartían confidencias. Hasta el propio Antonio David se ha arrepentido de cómo se portó con ella con respecto a su relación clandestina con la periodista Marta Riesco, y ha defendido siempre la integridad de Olga. "No tengo ni un pero para ella porque no lo tiene. Es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia", ha confesado en un vídeo publicado en su canal de YouTube.