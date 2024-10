La ruta de los cócteles escoceses en Sevilla tras descubrir Aberfeldy

La firma Dewar’s, la marca de blended scotch más premiada del mundo, ha incorporado para Sevilla el Dewar’s Discovery Tour. En esta ruta de copas, para ir descubriendo poco a poco, destacados locales de la capital se unen en la cita de sorprender con cócteles propios con whisky Dewar’s 12. Es una muestra de la maestría de los mejores bartenders sevillanos con un licor de doble envejecimiento, con complejida de notas cítricas, de miel y caramelo para paladearlo solo, con hielo o como base de un cóctel inspirador.

Con anterioridad doce hosteleros de Sevilla han tenido la oportunidad de conocer de cerca la destilería de la firma en Aberfeldy, en las Highlands escocesas, un whisky que recoge el agua pura del manantial Pitilie Burn, fundamental para la pureza y calidad del producto.

Un momento de la visita a Aberlfeldy de los bartenders sevillanos integrantes de la ruta Dewar's

Esos doce cócteles son doce viajes que puede disfrutar los clientes desde esta semana y hasta el 15 de diciembre.

Chicarreros (calle Chicarreros, 7) sirve el Chicarro, mezcla del whisky con té Earl Grey y canela, amaretto, zumo de naranja, zumo de limón, sirope de vainilla y clara de huevo. En El Pintón (en calle Francos) se ofrece el Tommy Buck’s, con cordial de miel, ginger ale y espuma de jengibre ahumada. En Río Grande, en la calle Betis, su cóctel es Ichi-go Ichi-e, que une al whisky un toque de mantequilla, pimentón dulce y picante y mermelada de ciruelas, decorado con hito togarashi.

El resto de locales son Naked & Famous (Argote de Molina)con Tres Nudos; Doña María (Don Remondo, 19) ofrece Giralda Sour; Montana (San Pablo), Golden Heritage; Le XIX (Tomás de Ibarra), I Wish Kinder (sí, incluye un huevo kinder); Ático (Reyes Católicos), sirve Pirhua; Maquiavelo (Paseo de las Delicias), Sherry Sour;en el hotel Only You (Kansas City), Sevillanía;en Casa Ozama (Avenida de la Borbolla), Tamarindo y Pimentón;y en Los Baltazares (Cristóbal Colón, 31) sorprende con el Two Sisters.